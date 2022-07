¿Andrés García retó a un duelo de pistolas a Latin Lover?

El temperamento de Andrés García es conocido en el medio del espectáculo e incluso habría tenido un problema con Latin Lover, pero ¿se retaron a un duelo de pistolas?.

Andrés García vive en Acapulco desde hace varios años y recientemente sufrió una caída que provocó que fuera suturado en la frente.

El actor de 81 años menciona que en su última recaída de salud, pesó que se iba a morir.

También reveló que padece cirrosis, por lo que sigue buscando atención médica en su lugar de residencia, pues al tener problemas de presión, no puede viajar a la Ciudad de México.

Varios famosos han mandado sus buenos deseos al actor, incluido Latin Lover, quien contó que durante una obra de teatro, Andrés García lo retó a un duelo.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Latin Lover contó su experiencia trabajando con Andrés García.

Ambos formaron parte de la obra de teatro ‘Perfume de gardenias’ y tuvo un enfrentamiento con el actor.

Latin Lover y Andrés García tuvieron un problema ‘grande’, al punto que se retaron a un duelo.

Andrés García le dijo sin tapujos a Latin Lover que lo retaba a agarrarse a balazos: “Ya no soy tan joven como tú, pero te reto a un duelo a balazos”, le dijo el actor al luchador.

La esposa del actor, Margarita Portillo, fue quien persuadió a Andrés García de que siguiera peleando con el luchador.

“Margarita le hizo ver las cosas” dijo Latin Lover, quien incluso pensó que lo iban a correr por enfrentarse a Andrés García.

Latin Lover hizo enojar a Andrés García porque le dijo que lo dejara trabajar, días después lo mandó a llamar a su camerino.

“Me dijo, por tu culpa la semana pasada tuve problemas con mi mujer, porque mi mujer me dijo que tú eras una de las personas más honestas y claras (...) Me dijiste lo que muchos no se atreven a decir, te quiero pedir una disculpa”

Latin Lover