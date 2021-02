En su cuenta de Instagram Ana Martin reveló que ya pudo ser vacunada contra el Covid-19 y pidió a las personas tener paciencia.

Ana Martin ha utilizado su cuenta de Instagram para revelar que tras un tiempo de espera ya pudo recibir la vacuna contra el Covid-19.

En su mensaje la actriz destacó que no tuvo ninguna reacción adversa y aprovechó para invitar a todos sus seguidores a tener paciencia ya que pronto todas las personas podrán estar vacunadas, como es el caso de Enrique Guzmán.

Ana Martín ruega para que todas las personas puedan ser vacunadas

Tras confirmar que había recibido la notificación para recibir la vacuna contra el Covid-19, Ana Martin compartió un video en donde muestra parte del proceso que vivió: desde conseguir su número de la cita, la fila, hasta llegar con los doctores y enfermeros.

En Instagram la actriz de 74 años reconoció que todo el proceso se llevó en orden y pide que pronto todas las personas puedan vacunarse.

"Ya me vacuné, todo en orden, todos muy disciplinados, los doctores maravillosos, las enfermeras, estoy muy contenta y ahora rogándole a Dios que todos ustedes se vacunen" Ana Martin

Ana Martin les pidió a las personas seguir cuidándose ya que detalló que la pandemia todavía no termina. En este sentido les pidió a las personas tener paciencia pues aseguró que pronto las personas podrán recibir la vacuna contra el Covid-19.

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y la mayoría de las personas recalcaron la importancia de seguir con las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar más contagios.

“Qué bueno ya se puso la vacuna. Me dio mucho gusto por ti. No hay que bajar la guardia. Sigue cuidándote mucho”, “Que bueno y a seguir cuidándonos”, “Que ejemplo señora bonita, pero no bajemos la guardia, se le estima”, “Que bueno por usted, cuídese mucho y no deje de usar el cubrebocas”, fueron algunos de los mensajes que recibió la famosa.

Ana Martin ya había mostrado su felicidad por poder recibir la vacuna contra el Covid-19 e incluso a invitado a las personas a registrarse ya que considera que es un paso para poder regresar más rápido a la normalidad.