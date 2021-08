Ana Lago de Exatlón México responde a haters que la llaman “gorda”

La gimnasta Ana Lago alcanzó gran popularidad gracias a su participación en ‘Exatlón México’, sin embargo una lesión en su rodilla ha limitado que vuelva a su actividad física habitual.

A través de las redes sociales, Ana Lago ha sido blanco de un sinfín de ataques por su aspecto físico. Cansada de las críticas, la gimnasta arremetió contra sus haters y aseguró que mínimo ella se encuentra haciendo algo al respecto.

Ana Lago es una de las participantes de ‘Exatlón México’ que más ha sobresalido. Sin embargo no ha estado ajena a diversas polémicas.

A través de sus redes sociales Ana Lago decidió contestarle a sus haters quienes le han hecho burlas por su cuerpo e incluso la han llamado “gorda”.

En su mensaje que fue compartido en sus Instagram Stories y Twitter, Ana Lago puntualizó que ella se encuentra consciente que su cuerpo ha cambiado debido de que apenas se encuentra regresando al ejercicio después de una operación de rodilla.

Ana Lago puntualizó que le da mucha risa los comentarios que recibe por supuestamente tener unos “kilos de más” y detalló que apenas esta retomando su estilo de vida.

“Me da mucha risa que quieran seguirme ‘ofendiendo’ diciéndome que estoy GORDA, que tengo ‘UNOS KILOS DE MÁS’ Si no estuviera consciente de ello, si no supiera que voy regresando a hacer ejercicio por lo de mi operación de rodilla, si no supiera que poco a poco estoy volviendo a tener mi estilo de vida como eran antes”

Ana Lago