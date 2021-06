Bárbara de Regil le responde a sus haters: “Tomen terapia”

Luego de que el nutriólogo Aries Terrón acusó a Bárbara de Regil de amenazarlo y hostigarlo, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ ha recibido un sinfín de críticas.

Tras alejarse de las redes sociales por unos días, Bárbara de Regil apareció en sus Instagram Stories y le mandó un mensaje a todos sus haters.

En una serie de videos Bárbara de Regil habló sobre las críticas que ha recibido luego de que el nutriólogo Aries Terrón señaló que su proteína ‘ Loving It ’ no tiene lo ingredientes que se menciona.

Al principio de su respuesta, Bárbara de Regil aseguró que no se va a retirar de las redes sociales, pero puntualizó que si se alejó un tiempo por todos los ataques que recibía.

“Nunca las voy a abandonar, me tomé un descansito mental (…) No soy perfecta y no me interesa serlo”

En un primer momento Bárbara de Regil agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores, pero después le dedicó unas palabras a sus haters.

“Te quiero pedir un favor, no aa ti hermana, te lo quiero pedir a ti persona que no me sigue y se mete a ver todo lo que hago para criticarme o persona que me sigue y me odia. Ódiame, si no te gusta lo que hago, critícame si no te gusta como hago ejercicio, júzgame por lo que digo”

Bárbara de Regil