Ana Claudia Talancón quiere adoptar a un niño mexicano pues tiene muchos deseos de convertirse en mamá. En el marco de la celebración del Día de las Madres 2022 la actriz confesó que tiene muchas opciones por lo que no duda que pronto pueda hacer su deseo una realidad.

A pesar de que ha intentado convertirse en madre, Ana Claudia Talancón destacó que por algo no ha podido conseguirlo. Es por ello por lo que ya se encuentra analizando todas sus opciones para poder adoptar a un bebé.

Ana Claudia Talancón siempre se ha mostrado muy abierta a hablar sobre diferentes temas, incluso lamentó que Sasha Sokol haya sufrido abuso cuando se encontraba con Luis de Llano.

Ana Claudia Talancón se ha convertido en una de las actrices más queridas de México, gracias a sus diferentes proyectos ha alcanzado gran popularidad dentro y fuera del país.

En entrevista con varios medios de comunicación Ana Claudia Talancón fue cuestionada sobre cómo va su proceso de adopción luego de que reveló que quería convertirse en madre.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Ana Claudia Talancón confesó que después de varios intentos de convertirse en madre tomó la decisión de adoptar.

En el marco del Día de las Madres 2022, Ana Claudia Talancón destacó que desde hace muchos había querido convertirse en madre.

“Yo lo he buscado desde antes, simplemente no se ha dado. Lo que pasa es que me ha tocado ser mamá de mucha gente en mi vida y ahí he cubierto también mucho mis ganas de ser mamá, pero yo pude haber sido mamá desde bien chiquita. En México hay tantos niños sin padres, abandonados”

Ana Claudia Talancón