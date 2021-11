Ana Claudia Talancón y su novio Alejandro Lopart se van a casar

Con bombo y plantillo te informamos que la actriz Ana Claudia Talancón y su novio, el arquitecto Alejandro Lopart, se van a casar. La pareja se comprometió a casi dos años de haber iniciado una relación amorosa.

Así lo reveló Ana Claudia Talancón durante su paso en el estreno de “El refugio”, la nueva serie en la que participa.

“Estoy feliz, feliz en todos los aspectos, es la primera vez que venimos a una alfombra roja juntos”, indicó antes de confirmar que se han comprometido.

“Está muy bien portadito, me está dando mi espacio, estamos apenas viendo cómo va a estar la cosa”, dijo a la par Ana Claudia Talancón que agradeció tener a su ‘amorcito’ a un lado compartiendo y celebrando sus logros.

Ana Claudia Talancón y su novio, Alejandro Lopart. (@alejandrolopart)

Ana Claudia Talancón ya visualizó su boda

Ana Claudia Talancón está tan segura de querer unir su vida a la del arquitecto al punto que ya visualizó su boda. La actriz no desea que ésta sea un evento convencional.

“Me gustaría algo más original, pero de alguna forma una fiesta de amor, con familia y amigos”, señaló Ana Claudia Talancón explicando que en la ficción ya se ha casado vestida de blanco y caminando por el altar en varias ocasiones.

Por lo que ahora que contraerá nupcias en la vida real , no le importaría si su amor queda plasmado en un papel pues la declaración de éste le es mucho más importante.

“No me importaría que no fuera con firmas, lo que creo es en cómo declarar tu amor enfrente de la familia, de los amigos”, dice anteponiendo esa muestra antes que unos papeles que no van a cambiar en nada la relación.

Y finalmente celebra haber encontrado a un hombre que entiende su trabajo y que no se deja intimidar por el simple hecho de ser una figura pública.

“Es diferente estar al lado de una mujer fuerte y exitosa, creo que a muchos hombres puede intimidarlos y él no se dejó intimidar... Entiende muy bien y sabe muy bien lo que es mi trabajo, lo respeta, no se molesta con nada en cuestión laboral” Ana Claudia Talancón

¿Cómo se conocieron Ana Claudia Talancón y Alejandro Lopart?

De acuerdo con Ana Claudia Talancón se conocieron en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando ella viaja a Tulum para un festival de cine.

Aunque Alejandro Lopart viajaba a Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de platicar alrededor de 15 minutos, tiempo suficiente para que ese encuentro se convirtiera en amor.

Hoy día la pareja está comprometida, solo falta que fijen la fecha de la boda.