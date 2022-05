Ana Araujo, posible ex pareja de Pablo Lyle, rompió el silencio en torno a los rumores de su divorcio.

Recordemos que Pablo Lyle continúa bajo arresto domiciliario e inmerso en una batalla legal, tras haber golpeado a un hombre de la tercera edad que terminó perdiendo la vida.

Por otro lado, el programa de espectáculos ‘Chisme no Like’; aseguró que su pareja decidió separarse tras ocho años de relación en diciembre del año pasado.

Asimismo, se aseguró que ella comenzó una nueva relación sentimental con el ex futbolista Marc Crosas.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Ana Araujo rompió el silencio, y, aunque no confirmó o negó dicha información, insinuó que en efecto, se dio una nueva oportunidad en el amor.

Ana Araujo y Pablo Lyle. (Agencia México)

Ana Araujo aseguró que la vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el inter entre que naces y mueres eso es la vida, no hay más”.

La posible ex pareja de Pablo Lyle dio a entender que no está en sus planes pausar su vida, haciendo quizá alusión al tiempo que ha esperado al papá de sus hijos.

Señaló que “al final de todo no hay nada” y cuestionó a sus seguidores: “¿Realmente estás viviendo para ti? . . . Confía”.

La frase con la que Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle podría confirmar que inició una nueva relación

Ana Araujo no confirmó abiertamente el fin de su relación sentimental con Pablo Lyle tras las especulaciones.

¿Quién es Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle? (Instagram @anaaraujof)

Sin embargo culminó con una frase que esclareció mucho más la posibilidad de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor.

“He aprendido que iniciar algo aunque no te sientas 100% lista es mejor que esperar a ‘estar lista’ y nunca hacerlo”, expresó.

“¿De verdad no nos damos cuenta que el tiempo sí está pasando? Que este personaje que eres sí tiene capítulo final”, añadió

Finalmente aconsejó a sus fans: “Cuando la tengas clara, ¡lánzate! A ese proyecto, esa relación, esa decisión, ese viaje, a lo que sea que estés aplazando porque sigues idealizando ‘el momento perfecto’”.

Posteriormente, Ana Araugo eliminó de la red social, la publicación que habría confirmado, ya dejó atrás cualquier lazo con Pablo Lyle.