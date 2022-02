Un amigo de Lolita Cortés acusado de robarle, le responde luego de algunos meses de que la noticia se hiciera un escándalo.

Recordemos que Lolita Cortés y Paco Lalas fueron amigos durante varios años, por lo que ella le tenía una gran confianza. Incluso, se volvieron socios y juntos fundaron el Teatro en Corto en 2014.

Sin embargo, durante el 2021 se dio a conocer que él le habría robado a la cantante; pues además de adueñarse del nombre de Teatro en Corto, le habría negado las cuentas cuando ella se quedó sin dinero, razón por la que la situación llegó hasta los juzgados.

Recientemente se dio a conocer que Paco Lalas, el amigo de Lolita Cortés que fue acusado de robarle, le respondió:

“Yo nunca me he escondido, siempre he estado, doy la cara”, asegura ante la polémica de que desapareció, esto durante un encuentro que tuvieron por separado con los medios de comunicación.

Lolita Cortés y Paco Lalas dieron sus declaraciones de la situación, ambos desde sus distintos puntos de vista.

Por su parte, Lolita Cortés dejó en claro que para ella, el robo fue una gran decepción, pues lo consideraba parte de su familia, por lo que jamás esperó que le hicieran algo así.

Debido a que Lolita Cortés y su familia, declararon que él desapareció luego de que se llevara el patrimonio de la cantante, el conductor de televisión aseguró que “él no se ha escondido, sino que no lo han buscado”.

“Yo nunca me he escondido, siempre he estado, doy la cara. ¿La diferencia cuál es? Y es muy sencilla porque luego creen que uno ‘Ay no quiere hablar, no quiere contestar’ ¡A mi nadie me ha marcado, señores! Ella es la figura, le marcan a ella, ella dice, está bien; pero a mí nadie me ha marcado para decirme ‘¿Oye si es cierto?’ No”

Paco Lalas