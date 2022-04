La actriz mexicana Allisson Lozz, habló sobre su etapa como actriz infantil, a través de una transmisión en vivo de su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que recientemente, Allisson Lozz declaró que no hablaría sobre su pasado en los melodramas, pues es un tema que le lastima recordar.

Pese a ello, este lunes abrió su corazón y explicó lo complicado que fue para ella permanecer en la industria del espectáculo.

Alisson Lozz explicó que ella se encargaba de mantener a sus padres, cuando a penas era una niña.

La ex actriz detalló que vivía en constante presión, pues debía encontrar trabajo al terminar cada proyecto para poder darle a su familia lo necesario para vivir.

“Por lo poco que ganaba, a penas mantenía a mi familia, yo no tenia dinero para comprar mis vestidos de noche para los eventos y no iba”, dijo.

“Era la urgencia que yo tenía para mi familia, de tenerles un techo dónde vivir, tan niña, a veces eso lo marca a uno. Yo desde niña dije ‘me voy a liberar de esto’”, agregó.

Posteriormente, Allisson Lozz rompió en llanto al recordar la mala relación que llevaba con sus papás en esa época.

“La relacion con mi mamá era bien triste; dije no le importo a mis padres, a los productores”, Allisson Lozz

¿Allisson Lozz sufrió abuso sexual en Televisa?

Allisson Lozz fue cuestionada, luego de haber dicho que, el recordar su paso por Televisa la pone melancólica.

Sin embargo, Allisson Lozz aclaró que no sufrió abuso sexual, como algunos especulaban, sin embargo, sí fue víctima de violencia psicológica por parte de la producción de los diferentes proyectos en los que participó.

“No sufrí abuso sexual yo agradezco que me haya cuidado, me respetaban un poco mas porque era niña”, explicó Allisson Lozz a sus seguidores.

Pese a ello, sí llegaron a citarla a solas algunos productores, pero su representante la cuidó en todo momento y no permitió que estuviera con ellos sin compañía.

“Me citaban para que yo fuera sola, mi manager me cuidaba mucho. Lo que yo no podia hablar o decir, ella me cuidaba, yo le debo mucho a ella, ella les llamaba y les decía ‘claro que no’” Allisson Lozz

Relató también que fue víctima de “gritos, malos tratos, la gente ahi era muy cruel”.

“Realmente la novela que disfruté fue al diablo con los guapos porque la produccion era mas noble. Los actores me hablaban como una hermanita. Las jornadas eran muy muy pesada, me ponían psicológica. Las novelas infaniles era algo excesivo, por eso se cerró Televisa niños. durante diez años no hablé de eso porque estaba por contrato”. Allisson Lozz

Finalmente confesó que “en nombre del amor derramó el vaso”.