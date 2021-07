Allisson Lozz revela que le ofrecieron sueldos millonarios para que volviera a las telenovelas

Gracias a las telenovelas ‘Al Diablo con los Guapos’ y ‘En Nombre del Amor’, Allisson Lozz se volvió una de las actrices más famosas de la televisión mexicana.

Pero, a pesar de su fama, Allisson Lozz decidió retirarse de la actuación y la vida pública desde hace varios años.

Luego de mantenerse alejada de los reflectores por más de 10 años, sus seguidores han cuestionado a Allisson Lozz si planea regresar a la televisión.

Fue el periodista Alejandro Zuñiga, quien retomó una de las transmisiones realizadas por Allisson Lozz reveló que le ofrecieron sueldos millonarios para volver a las telenovelas.

Imagen

Cuando sus fans le preguntaron a Allisson Lozz si aceptaría volver a las telenovelas con un sueldo cuatro veces mayor, ella respondió que le ofrecieron mucho más.

“Me lo ofrecieron y más que eso, pero no. Nunca jamás de los jamases ni por el dinero más grande del mundo sacrificaría mi tiempo, mi salud, el tiempo que le doy a mi Dios”

Allisson Lozz también agregó que ningún sueldo puede comprar el hecho de que ella pueda educar a sus hijas.

“Tal vez no gano lo que me han ofrecido allá ahora, actualmente, pero es un trabajo que me da libertad de tiempo, entonces no”

Allisson Lozz