Allisson Lozz dijo que horas después de recibir la vacuna contra el Covid-19 comenzó a tener un intenso dolor en el brazo

México.- Allisson Lozz reveló en enero pasado que ella y su esposo, Eliu Gutiérrez, se habían contagiado de Covid-19, pero por fortuna enfrentaron la enfermedad con síntomas leves.

Ahora, la actriz en retiro, quien protagonizó de telenovelas como ‘En nombre del amor’ y ‘Al diablo con los guapos’, informó que ya recibió la vacuna contra el coronavirus y dio algunos detalles sobre los efectos secundarios que ha tenido su cuerpo, por ejemplo, un intenso dolor en el brazo.

Allisson Lozz: “Hoy me vacuné y no dolió nada!"

A través de sus historias en Instagram, Allisson Lozz, quien vive en Colorado, Estados Unidos, contó que por fin le llego el turno de vacunarse y recibió el fármaco el sábado 20 de marzo.

La otrora cantante, quien ahora se hace llamar Allisson Gutiérrez al haber adoptado el apellido de su esposo, compartió una foto del momento en que le aplicaron la vacuna, detallando lo siguiente:

“Hoy me vacuné y no dolió nada! Elegimos la [vacuna] Moderna. Ya está accesible el menos aquí en Colorado para todos” Allisson Lozz

Allisson Lozz se vacuna contra el Covid-19 @allisson_gtzz

Allisson Lozz: "Duele mucho, no puedo levantar el brazo"

En una segunda publicación, Allisson Lozz indicó que a poco de recibir el medicamento, comenzó a sentir un ligero dolor en el brazo, “como si fuera muscular, de lo demás estoy bien por ahora”.

Sin embargo, al día siguiente las cosas cambiaron, pues la ahora vendedora de cosméticos señaló en un video que en el transcurso de las horas el dolor se fue intensificando.

"Les cuento que hoy amanecí con mucho dolor de brazo, mucho, mucho. Ayer me dolía como si hubiera hecho ejercicio y hoy me duele como si me hubiera golpeado con algo súper fuerte. No es nada insoportable, pero sí duele mucho, no puedo levantar el brazo" Allisson Lozz

Allison dijo que quitando el malestar en el brazo, no ha sentido ningún otro padecimiento. Asimismo, reveló que también su esposo y su mamá recibieron la vacuna contra el Covid-19 y que sólo su mamá ha padecido síntomas como de gripe y se siente "decaída".