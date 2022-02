Allisson Lozz pide que no le recuerden su faceta como actriz

La protagonista de telenovelas como ‘Misión S.O.S ' y ‘Al diablo con los guapos’, Allisson Lozz pidió a sus seguidores que no le recuerden su faceta como actriz.

Recordemos que Allisson Lozz se retiró de la industria de la televisión en 2009, cuando ya había hecho varios protagónicos.

Recientemente reapareció en redes sociales y dejó saber que ahora se dedica a su familia y a las ventas por catálogo.

Aunque tiene una buena base de seguidores en Instagram, Allisson Lozz ha preferido evitar su etapa como actriz.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde Allison Lozz explotó ante las preguntas de sus fanáticos, con relación a dicha faceta.

Allisson Lozz (@allisson_gtzz)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social, expresó: “Ya no me pregunten, no me gusta ni recordar, ni nada de eso”.

Aunque ha tenido tiento en compartir su sentir con sus fans y ha expresado gratitud, también ha dejado saber que no es agradable hablar sobre esa etapa.

“Por fis, me lastiman, me recuerdan cosas que no fueron buenos momentos”, explicó Allisson Lozz.

Allisson Lozz expuso que pensar en la situación, es todavía muy doloroso.

“Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones”, dijo.

“Yo viví cosas fuertes. Recuerden la situación más triste que les haya pasado e imagínense que hay cientos de personas que se los están recordando”, añadió.

Cabe señalar que Allisson Lozz tenía 17 años cuando trabajó en ‘En nombre del amor’, su última telenovela como actriz.

A penas cumplió los 18 años, Allisson Lozz se alejó del medio artístico.

¿Quién es Allison Lozz?

Allisson Lozz inició su carrera como artista, tras participar en el reality show infantil ‘Código fama’.

Posteriormente, Rosy Ocampo la invitó a grabar las telenovelas ‘Alebrijes y Rebujos’ y ‘Mission S.O.S’, siendo esta última su primer protagónico.

Allisson Lozz (Tomada de video)

Tras el éxito de su trabajo, Pedro Damian la invitó a formar parte de la telenovela ‘Rebelde’, seguido de ‘RBD, la familia’.

Allisson Lozz interpretó algunos personajes para la serie de Televisa, ‘La rosa de Guadalupe’,

Sin embargo, fue cuando tuvo sus dos últimos protagónicos ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En nombre del amor’, que su carrera comenzó a despuntar.

Pese a ello, Allisson Lozz abandonó la industria para dedicar tiempo a su familia.

Allisson Lozz presume sus fotos embarazada y genera polémica en redes

Actualmente está casada con Eliu Gutiérrez, además de tener dos hijos; London Rose y Sidney Allisson.