La ex actriz Allisson Lozz reveló que no la pueden operar porque no es candidata por tener los ojos muy grandes.

Allisson Lozz compartió en su cuenta de Instagram una transmisión que alertó a sus fans, pues reveló que su vista no es la mejor e incluso podría quedar totalmente ciega en unos años.

La exactriz de Televisa confesó a sus seguidores que desde que iba en segundo se primaria ha usado lentes y que su mayor deseo era cumplir la mayoría de edad para realizarse una operación, sin embargo esto no fue posible.

"Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, no eres candidata a cirugía", dijo Allisson Lozz, revelando que el diagnóstico no fue del todo convincente, por lo que viajó a Estados Unidos para buscar una segunda opinión y hacer su sueño realidad.

"Vine a Estados Unidos a corroborar, fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba" Allisson Lozz

Allisson Lozz señaló que su problema de visión se debe a un defecto en la córnea y que si bien ha tomado tratamientos para fortalecerla, los médicos creen que perderá la vista a los 30 años de edad.

La joven está perdiendo la vista y los doctores no pueden hacerle nada para que recupere, por lo que se dice resignada a menos que la tecnología avance.

"Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más" Allisson Lozz

Recordemos que Lozz se retiró del mundo de la actuación hace 10 años , esta casada, tiene dos hijas y vive en Denver Colorado; ahora se dedica a su familia y a las venta de Mary Kay.