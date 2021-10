¿Alicia Villarreal será abuela? Así reacciónó al ver a su hija con prueba de embarazo

¿Alicia Villarreal será abuela? La reacción que tuvo al ver a su hija con una prueba de embarazo ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, hizo una dinámica con sus seguidores de Instagram, en la que suele responder a preguntas y cumplir algunas peticiones.

Así, Melenie Carmona compartió un video en el que su mamá aparece manoteando, mientras ella le muestra una prueba de embarazo. ¿Eso significa que Alicia Villarreal será abuela?

Una de las peticiones que la hicieron a Melenie Carmona durante una sesión de preguntas y respuestas, fue hablar de alguna broma que le haya hecho a su mamá.

En respuesta, la joven de 22 años de edad, quien hace poco superó el Covid-19, compartió un video en el que se le ve con Alicia Villarreal en una farmacia.

La intérprete de ‘Yo sin tu amor’ e ‘Insensible a ti’ aparece en el mostrador del local y estira una mano cuando mira que su hija le acerca un producto para que se lo compre.

Al ver que se trata de una prueba de embarazo, Alicia Villarreal duda en tomar la caja, para después mirar a su hija, como preguntándole por qué necesita eso.

Con un gesto de seriedad, la exvocalista del Grupo Límite parece no saber qué hacer o decir por la prueba de embarazo. Entonces, su hija comienza a reirse.

Alicia Villarreal parece tranquilizarse un poco con la reacción de Melenie Carmona, pero no puede evitar manotear, para que su hija quite la prueba de embarazo de su vista.

View this post on Instagram

En otra interacción con sus seguidores vía Instagram, los internautas le preguntaron a Melenie Carmona si algún día piensa incursionar en YouTube con un canal.

La hija de Alicia Villarreal puso muy felices a sus fans, confesando que desde hace tiempo viene pensando en volverse una youtuber, pero necesita definir el contenido que ofrecerá:

“La verdad ya tengo tiempo pensando en esto [abrir un canal en YouTube] y siento que ya me estoy animando, pero lo que me detiene es que no sé de qué sería, no sé, sería tipo blog o no sé, ayudenme”

Melenie Carmona, hija de alicia Villarreal