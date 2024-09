Alicia Villarreal confirma que está separada de Cruz Martínez tras 21 años de casados y revela cómo está viviendo el proceso de sus separación.

A inicios de agosto circuló un video donde Cruz Martínez -de 52 años de edad- abrazaba a otra mujer y se comenzó a especular sobre una infidelidad a Alicia Villarreal, de 53 años de edad.

La cantante se encuentra promocionado sus nuevas canciones y recientemente grabó el video musical de su tema ‘Los besos como el tequila’, donde habló de su separación con Gustavo Adolfo Infante.

Cruz Martínez no ha querido hablar con la prensa sobre su presunta infidelidad a Cruz Martínez, pero Alicia Villarreal ya confirmó que se están separando.

Alicia Villarreal fue sincera y reveló a los medios que tenía problemas maritales, posteriormente confirmó que estaba en proceso de divorcio.

Alicia Villarreal no ha confirmado que Cruz Martínez le fue infiel, pero ya le empiezan a mandar mensajes de apoyo

Cruz Martínez le huyó a los reporteros de Ventaneando para no responder si le fue infiel a Alicia Villarreal

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- Alicia Villarreal expresó que el trabajo le ha ayudado a superar su separación de Cruz Martínez.

“Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”

Alicia Villarreal