Melenie Carmona, de 25 años de edad, está lista para apoyar a su mamá, Alicia Villarreal, de 52 años, por si decide divorciarse.

Hace unos días se reveló que Alicia Villarreal y Cruz Martínez -de 52 año- enfrentan una crisis matrimonial debido a una supuesta infidelidad del productor musical.

Ante ello, el actor Arturo Carmona, ex esposo de Alicia Villarreal, reveló cómo se encuentra su hija Melenie Carmona ante la difícil situación que vive su mamá.

En declaraciones al programa De Primera Mano, Arturo Carmona, de 48 años, externó su respeto hacia Cruz Martínez, destacando que el productor siempre ha tratado con amor y respeto a su hija.

Tanto así, dijo, que fungió como figura paterna para Melenie Carmona, al igual que para sus dos hijos biológicos, Cruz Angelo y Félix Estéfano.

Sobre cómo está tomando la situación Melenie Carmona, el también conductor dijo que como todos en la familia, está afectada, pero también está “fuerte y firme” para apoyar a su mamá.

Arturo también dijo que pese a todo, Melenie Carmona se encuentra bien y confiada en que las cosas se resuelvan de la mejor forma para toda su familia.

Por otra parte, Arturo fue cuestionado sobre la denuncia que interpuso Melanie Carmona tras revelar en 2021 que fue víctima de presunto abuso sexual por parte de un familiar.

El actor afirmó que esa situación no ha impedido que su hija se desarrolle como cualquier otra joven de su edad.

Asimismo, Arturo Carmona dijo que el proceso legal está en un stand-by, hasta que su hija decida si quiere continuar con la denuncia que se hizo.

El también ex de Aracely Arámbula recalcó que además de una medida que interpusieron las autoridades en este caso, no descarta que en un futuro su hija retome el caso.

“Por el momento todo está bien, hay restricción hacia la persona, ella está en paz, creo que fue una llamada de atención bastante fuerte para las personas involucradas y mi hija está bien, es lo más importante para nosotros. No queremos escarbar, no queremos volver a tocar ese tema para que no vuelva otra vez esos momentos tan difíciles que vivimos, porque ahorita está bien, está superado, puedo decírtelo, pero si en algún momento ella decide, estamos respaldándola”

Arturo Carmona