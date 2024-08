¿Alicia Villarreal y Cruz Martínez están separados por una infidelidad? Melenie Carmona, de 25 años de edad e hija de la cantante, reveló si su mamá se enfila al divorcio.

De acuerdo con una publicación, tras los rumores de infidelidad, Alicia Villarreal le pidió a su esposo Cruz Martínez que dejara la casa familiar donde viven con sus hijos, en Monterrey, Nuevo León.

A días de destaparse esta crisis familiar, Melenie Carmona, hija mayor de Alicia Villarreal, rompió el silencio, hablando de la situación que vive su mamá.

Melenie Carmona fue discreta con la situación que vive su familia, limitándose a decir que apoya a Alicia Villarreal, de 52 años de edad, ante todo.

Sin embargo, en entrevista con Ventaneando, Melenie Carmona terminó revelando que por el momento, su madre y Cruz Martínez, de 52 años, no están viviendo bajo el mismo techo.

Asimismo, Melenie Carmona dijo que para lidiar con la difícil situación, su mamá se está enfocando en el trabajo, especialmente en la promoción de la nueva música que lanzó hace unos días.

Sin negar toda la información que se ha dado a conocer sobre la vida amorosa de su madre, Melanie Carmona le dejó al tiempo la resolución de la crisis que vive su familia.

“La verdad no sé, no tengo tanta información como para poder dar un punto de vista ni nada, pero, pues ya sabremos con el tiempo”.

Por su parte, Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal, aplaudió que su hija Melenie respalde a la cantante en esta difícil situación.

Asimismo, el actor de 48 años de edad agradeció que la hija mayor de Alicia Villarreal esté afrontando la crisis familiar con entereza.

Pero cuando fue cuestionado sobre si su ex ya le confirmó que va a divorciarse de Cruz, Martínez, el actor optó por evadir la respuesta, señalando que a él no le corresponde.

“No, no me ha comentado nada y bueno, como te digo, es un tema, entonces no sabría yo si me lo llegara a comentar, pues no sería yo quién para andar diciéndote esa noticia”.

Arturo Carmona, exesposo de Alicia Villarreal