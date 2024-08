Alicia Villarreal de 52 años de edad, ha dejado ‘likes’ en las acusaciones contra Germaine Valentina por la infidelidad de Cruz Martínez.

Alicia Villarreal esta acaparando titulares tras desatarse fuertes rumores sobre una posible infidelidad por parte de Cruz Martínez.

Germaine Valentina de 25 años de edad, continúa defendiéndose de las acusaciones que la vinculan sentimentalmente con el productor musical.

Lamenta que tras negar que no tiene ningún vinculo con Cruz Martínez, las reacciones de Alicia Villarreal en redes sociales solo la están afectando.

Y hace un llamado a la interprete para que acabe con este asunto que perjudica su carrera musical

Germaine Valentina fue vinculada con Cruz Martínez tras la difusión de una foto captada en un bar en Monterrey, generando rumores de infidelidad.

Ante estos fuertes señalamientos, la cantante rechazó las acusaciones y afirmó sentirse “asqueada” por verse envuelta en “chismes”.

Señalando que la fotografía utilizada en su contra fue tomada para que no se pueda identificar a la persona en la imagen.

Germaine Valentina acusa a Alicia Villarreal de darle “likes” a los comentarios en los que hablan mal de ella.

“Ella al darle like a los clips en los que se habla mal de mí. No sé su razón para darle like. Al ella hacer eso, pues el público que la sigue, pues piensan que yo estoy desmintiendo, pero ella está confirmando o algo así”

Germaine Valentina lamenta que Alicia Villarreal a través de las redes sociales le ha dado “likes” a publicaciones donde la señalan como la tercera en discordia.

La cantante señala a Alicia Villarreal de provocar hate en su contra, algo que le esta afectando para su carrera musical

Germaine Valentina solicitó a la intérprete a través del programa Venga la Alegría, que aclare que ella no tiene nada que ver con su marido.

Y ponga un alto a todo lo relacionado con el presunto triángulo amoroso.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez están en medio de la polémica por supuestamente estar separados y en proceso de divorcio.

Luego de que el productor musical fuera captado con una mujer.

El programa Ventaneando aseveraron que la joven era Germaine Valentina, una cantante venezolana.

A quien el productor le está produciendo su primer disco de regional mexicano.

Tras recalcar que no es la mujer con la que Cruz Martínez fue captado en un bar.

Germaine Valentina confesó que las agresiones en su contra no se detienen y hace un llamado a la unión entre mujeres.

La cantante destaca la parte de la empatía y sonoridad para que Alicia Villarreal aclare las cosas.

“Sí he tenido muchos ataques y sobre todo como de cuentas falsas, no sé, muchos hates. Ella sabe que no soy yo, porque simplemente no existe ninguna evidencia que me incrimine a mí como para pensar que soy yo. No he tenido que aclararle nada a ella porque sé que ella sabe que no soy yo”