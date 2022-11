Alfredo Adame vence al miedo y advierte; no se tocará el corazón con sus agresores pues asegura que en su momento ellos no lo hicieron y se encontraban dispuestos a matarlo.

Hace más de un mes Alfredo Adame de 64 años de edad, recibió una golpiza afuera de su casa tras un delito que se suscitó cerca de su casa en Tlalpan.

En plena recuperación por los golpes que tuvo en el rostro, Alfredo Adame dejó en claro que no piensa perdonar a sus agresores, quienes se encuentran detenidos.

El pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame alarmó a sus seguidores que había sido golpeado afuera de su casa. Tras mostrar su rostro golpeado, en las redes sociales se generaron un sinfín de memes.

A pesar de que las personas se tomaron con humor la agresión que sufrió Alfredo Adame, el actor fue operado y le colocaron cuatro placas de titanio en su pómulo derecho.

A casi un mes de su operación, Alfredo Adame acudió a la tercera audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. A su salida reveló cómo va el proceso en contra de sus agresores.

En el video compartido por el programa Ventaneando, Alfredo Adame señaló que no otorgará el perdón a sus agresores ya que los golpes le provocaron la pérdida del 30% de la visión y el riesgo de un futuro glaucoma.

Alfredo Adame confesó que sus agresores han pedido que se toque el corazón, pero señaló que no lo va a hacer porque ellos estaban dispuestos a matarlo.

“Ellos lo único que dicen es que ‘el señor Alfredo Adame se toque el corazón’. ¿Cómo me voy a tocar el corazón con dos personas que me pegan primero dos veces, luego me meten un puñetazo, me tiran al piso y cuando me están pateando, gritan chíngatelo, mátalo?”

Alfredo Adame