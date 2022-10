Alfredo Adame está enemistado con varias personas del espectáculo, pero a pesar de todo, aún conserva una amiga y se trata de una guapa actriz que está preocupada por él.

El actor de 64 años de edad, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las cuatro fracturas que presentaba en rostro, resultado de su pelea con sus vecinos.

Los involucrados en la pelea con Alfredo Adame fueron vinculado a proceso y él se encuentra convaleciente.

El también conductor se ha tomado con humor su cirugía, incluso ha tenido tiempo para hacer bromas en sus redes sociales.

Alfredo Adame fue sometido a una cirugía por cuatro fracturas (Instagram/@adame)

Aunque usted no lo crea, Alfredo Adame tiene una amiga que le desea lo mejor

Se sabe que Alfredo Adame no se ha comunicado con sus hijos, a pesar de la golpiza que recibió.

Hasta el momento se desconoce quién lo ha ayudado en estos difíciles momentos, pero la actriz Aylin Mujica está preocupada por él y desea que esté mejor.

“Tengo entendido que está mucho mejor, pero sí, tengo miedo por él, porque se mete en cada problema. Está jugando y metiéndose con gente no se juegan, que son de armas tomar” expresó la actriz cubana de 48 años de edad.

Aylin Mujica (Fotografía tomada de intern)

Aylin Mujica teme que le llegue a pasar algo grave a Alfredo Adame, por las constantes peleas en las que se mete.

Ha querido contactarse con él para saber sobre su estado de salud, pero ha tenido mucho trabajo.

“Estoy preocupada por él, pero he estado ensayando y no he podido hablarle, pensaba hablarle mañana en la mañana” mencionó Aylin Mujica.

Alfredo Adame (@adamereacciona / Instagram )

Aylin Mujica le envía un consejo a Alfredo Adame

La actriz deseó que Alfredo Adame ya no tenga más problemas y le envió un consejo: “Que se deje de meter en problemas, es un gran actor, un gran conductor, un gran compañero, que no se meta en cosas que no le correspondem”.

Ella cree que Alfredo Adame disfruta meterse en problemas y por eso lo hace constantemente.

Aylin Mujica y Alfredo Adame fueron compañeros en la obra ‘Celia, el musical’, incluso el actor manifestó que en una ocasión que la defendió de Laura Zapata.

Alfredo Adame ha tenido problemas con varios de sus compañeros, pero aún así, todavía tiene una amiga y Aylin Mujica está preocupada por él.