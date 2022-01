Alfredo Adame va por más retando a Carlos Trejo; “va, yo no me rajo”, le contesta y asegura que terminará con él actor.

Luego de la polémica que se desató por la pelea callejera que protagonizó el productor y actor Alfredo Adame, tras un accidente automovilístico; y la cual se viralizó rápidamente en redes sociales.

Uno de los nombres que salió a relucir fue el de Carlos Trejo, luego de que este llamara ‘cobarde’ a Alfredo Adame por pelearse en la calle.

Ante esto, Alfredo Adame vuelve a retar a una pelea pública y con patrocinio del luchador y empresario Alberto del Río a Carlos Trejo.

En entrevista para TVyNovelas, el también conductor Alfredo Adame dijo estar dispuesto a quitar la orden de restricción que interpuso contra Carlos Trejo.

Con tal de enfrentar al cazafantasma arriba de un ring y así dar fin a la rivalidad que ambos conductores de televisión llevan desde hace 17 años.

Asegurando que tras las cuatro ocasiones en donde Alfredo Adame le ha cantado con “romperle el hocico”, Carlos Trejo ha salido corriendo.

Asimismo, Alfredo Adame aseguró que ni los padecimientos de tendinitis y neuropatía, que tiene lo detendrá para darle con todo a Carlos Trejo.

Refrendando, que pese a sus padecimientos, Alfredo Adame se encuentra respaldado por sus entrenadores de taekwondo y artes marciales.

Ante eso Alfredo Adame aseguró que domina varias artes marciales, por lo que precisó que es cinta negra en karate, cinta negra cuarto dan en taekwondo.

Así como también el actor Alfredo Adame dijo haber estudiado krav maga, sambo ruso, kickboxing, boxeo y jiu-jitsu, entre otras.

Con todo esto, Alfredo Adame apuntó que con facilidad se puede agarrar a golpes con quien quiera, asegurando que “no tiene ninguna desventaja”.

El cazafantasma Carlos Trejo acepta el reto de Alfredo Adama para enfrentarse arriba del ring.

A través de redes sociales Carlos Trejo aceptó el reto de realizar una pelea con Alfredo Adame.

“Va, ya saben que yo no me rajo, que quite la orden de restricción y le atoramos, y nada más para terminarlo de desgracias al infeliz porque aquí sí somos hombres, no payasos”.

Carlos Trejo