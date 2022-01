Carlos Trejo llama “cobarde” a Alfredo Adame por pelearse en la calle: “Te dejaron como una rata”. El cazafantasmas se pronunció sobre la más reciente polémica a la que se enfrenta el conductor.

Alfredo Adame se encuentra en tendencias luego de que se difundió un video en el que se le puede ver peleándose en plena calle con una mujer.

Tras viralizarse las imágenes, Carlos Trejo arremetió contra Alfredo Adame y lo tachó de “cobarde” y “porquería”.

Carlos Trejo se burla de Alfredo Adame tras pelearse en la cárcel

Desde el 2004 Alfredo Adame y Carlos Trejo han protagonizado una guerra de declaraciones que parece no tener fin. Durante este tiempo los famosos se han amenazado y acusado de diferentes cosas.

En esta ocasión Carlos Tejo aprovechó la última polémica que envuelve a Alfredo Adame para arremeter en su contra e incluso burlarse de él.

Y es que Alfredo Adame se convirtió en tendencia luego de que se viralizaron unos videos en donde se le puede ver peleándose en la calle. Aunque no se han revelado más detalles, testigos han señalado que todo ocurrió tras un accidente automovilístico.

En una primera publicación Carlos Tejo compartió el video en el que se muestra a Alfredo Adame muy molestó con una mujer y le pide que le entregue su teléfono.

Posteriormente vemos como un hombre se acerca a Alfredo Adame y lo termina tirando al piso mientras que en el piso intenta defenderse con patadas.

“Bravo cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaj tirado en la calle jajajaja” Carlo Trejo

Carlos Tejo también compartió otro video en el que se puede ver un poco el inicio de la pelea, y cómo la mujer golpea a Alfredo Adame y luego aparece un hombre que también se le va a los golpes al conductor.

En su publicación, Carlo Trejo les pidió ayuda a sus seguidores para poder encontrar a estas dos personas que aparecen en el video.

“Y hay más jajajaj si saben quién es la chica o el chavo avísenme” Carlo Trejo

Usuaria asegura que Alfredo Adame la golpeó y los amenazó con un arma

Dentro de los comentarios que recibió Carlos Trejo se encuentra el de una mujer que asegura ser la del video y relata que la pelea comenzó porque su esposo no le cedió el paso a Alfredo Adame.

“El señor se bajó muy picudo... solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro... A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar… mi esposo al ver que el señor me estaba pegando...”, señaló la usuaria que supuestamente aparece en el video.

Según la mujer si recibió golpes por parte de Alfredo Adame y por eso su esposo se enejó y arremetió contra Alfredo Adame: “Por eso mi esposo le pega... y el señor no sabe pelear solo sabe mentar madres y claro yo tengo videos...”.

La usuaria @MaytheOlaya señaló que cuenta con más videos incluso uno donde se puede ver como Alfredo Adame los amenazó con una pistola.

“Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro... se metió al carro y adentro de el nos amenazó... todo lo tengo en video”, destacó.

Ante los cuestionamientos de las personas, la mujer señaló que pronto compartirá los videos. Hasta el momento se desconoce si de verdad está mujer es la del video de la pelea con Alfredo Adame, pero ella así lo ha asegurado en sus publicaciones.

Alfredo Adame no se ha pronunciado sobre los videos, pero se espera que pronto lo haga.