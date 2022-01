Ha salido a dar su versión de los hechos la supuesta mujer que peleó con Alfredo Adame en la calle, afirmando que tiene videos dónde él la golpea.

La tarde del 25 de enero se viralizaron en redes sociales varios videos en los que se ve a Alfredo Adame peleando a golpes en la calle con una pareja, tras un incidente automovilístico.

Desde entonces, los internautas se preguntaban quiénes son las personas que protagonizaron la pelea con Alfredo Adame. Una de las supúestas involucradas ya ha dado la cara en redes.

En Twitter, una mujer identificada como Maythe Flores Olaya dijo ser quien se peleó con Alfredo Adame en plena vía pública.

La internauta -quien según los videos, le quitó un teléfono celular a Alfredo Adame- afirmó tener pruebas de que el actor fue violento con ella:

“Hola yo soy la chica y tengo videos donde el viejo [Alfredo Adame] me pega”

Cuando le preguntaron cómo inició la pelea con Alfredo Adame, la internauta dijo que el actor los amenazó con una arma por no cederle el paso a su vehículo:

De acuerdo con la usuaria de Twitter, después de amenazarlos, Alfredo Adame se bajó de su vehículo, para lanzar golpes en contra de su camioneta y de ella misma :

“El señor se bajo muy picudo... solo por que mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro... A mi es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar .. mi esposo al ver que el señor me estaba pegando...”

Maythe Flores Olaya