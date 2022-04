Alfredo Adame termina con Magaly Chávez por caprichosa: “Si me pide perdón, veré”. El conductor sorprendió al revelar que había cancelado el envío del anillo de compromiso.

A pesar de que se mostraba muy enamorado de Magaly Chávez, Alfredo Adame sorprendió al revelar que la exintegrante de ‘Enamorándonos’ es muy caprichosa porque se sabe que es una mujer muy bella.

En entrevista con varios medios de comunicación, Alfredo Adame destacó que espera que Magaly Chávez le pida perdón para que puedan retomar su romance y planes de boda.

A un poco más de un mes de haber confirmado su relación con Magaly Chávez, Alfredo Adame confirmó que tenía pensado casarse e incluso compartió que ya se encontraban analizando los presupuestos para su boda.

Sin embargo Alfredo Adame sorprendió al revelar que ya había terminado su romance con Magaly Chávez, por lo que por el momento se habían cancelado los planes de su boda.

En medio de la controversia por las declaraciones de Pablo Mendizábal en contra de Magaly Chávez en donde la tacho de alcohólica, Alfredo Adame señaló que se encontraba soltero.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Alfredo Adame destacó que había terminado su relación con Magaly Chávez porque ella es muy caprichosa.

Alfredo Adame reveló que Magaly Chávez se aprovecha de su belleza y espera que los hombres le cumplan sus caprichos sin importar la hora.

En ese sentido Alfredo Adame destacó que Magaly Chávez le habló en la madrugada para pedirle que le llevará un pay de limón, algo que habría molestado al conductor pues destacó que no podía ser posible.

Ante la incredulidad de los reporteros, Alfredo Adame destacó que Magaly Chávez no era su novia y que se encontraba muy molesto por lo que había pasado.

“No ya no es mi novia, estoy muy enojado, no cual sonrisita estoy muy enojado porque es muy caprichuda”

Alfredo Adame incluso reveló que la mamá de Magaly Chávez le habló para decirle que su hija era muy caprichosa.

“Hasta su mamá me habló y me dijo: ‘mijito tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa’”

Fue en ese momento que los reporteros le cuestionaron sobre sus planes de boda y aseguró que por el momento se habían cancelado e incluso destacó que se iba a tomar unos días para ver qué pasa.

Alfredo Adame reveló que aunque terminaron, planea irse con Magaly Chávez y ahí decidir si continúan con su relación o no.

En el video Alfredo Adame destacó que espera que Magaly Chávez le pida perdón y él ya verá si regresa con la exintegrante de ‘Enamorándonos’ o no.

“Ya habíamos comprado los boletos para irnos a Republica Dominicana y entonces voy a ir y a ver qué pasa y ahí ya si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”

Alfredo Adame