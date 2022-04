Alfredo Adame está dispuesto a reconciliarse con sus hijos por Magaly Chávez. Aunque había mostrado su negativa a tener un acercamiento con su familia, ahora se mostró abierto a limar asperezas.

En entrevista Magaly Chávez señaló que tenia la intención de que Alfredo Adame se pudiera acercar con sus hijos, pues ella viene de una familia muy unida y quisiera que el conductor estuviera en una situación similar.

Aunque se había mostrado renuente a tener un acercamiento con los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, ahora se mostró abierto a la posibilidad pues no quiere que su relación se vea afectada.

Alfredo Adame le responde a Carlos Trejo por supuesto romance gay: “¿Apoco no está guapo mi novio?”

A un poco más de un mes de haber confirmado su relación con Magaly Chávez, Alfredo Adame se ha mostrado muy enamorado de la exintegrante de ‘Enamorándonos’ e incluso confirmó que este año se podría casar.

Aunque Magaly Chávez se ha mostrado muy contenta con su relación, reveló que le gustaría que Alfredo Adame se reconciliará con sus hijos pues ella viene de una familia muy unida.

Tras las declaraciones de Magaly Chávez, Alfredo Adame se mostró dispuesto a tener un acercamiento con sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, y dejar atrás sus diferencias.

En un video compartido por ‘delarosa tv’, Alfredo Adame confesó que ya habló con Magaly Chávez sobre sus deseos de tener hijos y sobre la posibilidad de reconciliarse con los suyos.

“Ayer lo hablamos, ella me lo dijo y me lo ha estado diciendo desde hace un mes y medio y entonces ayer amanecí en el mood de si, ok. Le dije Magaly va”

Alfredo Adame