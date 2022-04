Alfredo Adame dice que el anillo que le va a dar a Magaly Chávez va a ser mejor que el que le dio Christian Nodal a Belinda, pues por la exintegrante de ‘Enamorándonos’ daría su reino entero.

En medio de los rumores sobre su casamiento con Magaly Chávez, Alfredo Adame confirmó que pronto va a ser su boda e incluso adelantó la fecha de su enlace matrimonial.

En entrevista, Alfredo Adame confesó que ya esta viendo todos los detalles de su boda con Magaly Chávez, pues él se encuentra muy enamorado. Aunque todavía no le ha entregado anillo de compromiso.

Alfredo Adame y Magaly Chávez (Instagram/@adame)

Alfredo Adame confirma su boda con Magaly Chávez

A través de las redes sociales comenzó a circular un video en donde Alfredo Adame confirmaba que ya se iba a casar con Magaly Chávez.

En medio de la controversia sobre la veracidad del video, Alfredo Adame confesó que las imágenes son reales y que ya se encuentran viendo varios lugares donde se podría llevar a cabo su boda.

En un video compartido por ‘delarosa tv’, Alfredo Adame señaló que se encuentra muy feliz e incluso compartió que ya habían ido a ver un lugar que les diera el presupuesto para un menú de boda.

“Si, es cierto. Dice aquí menú de boda entre 201 y 300 personas. Yo estoy feliz de la vida y Magaly también” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que desde un principio Magaly Chávez le advirtió que la única manera de que ella podría dejar su casa es si se casaba.

Por eso Alfredo Adame decidió dar un pasó más en la relación ya que se encuentra sumamente enamorado.

“Ya decidimos que nos vamos a casar, ella ya me dijo que sí quiero ser tu novia. Al principio me dijo ‘mira chilito si aquí va enserio, aquí no va a ver mole, nada de que me voy a vivir contigo, ni nada que pagas mis cuentas, a mí me sacas de mi casa vestida de novia y de blanco y nos casamos’” Alfredo Adame

Alfredo Adame destacó que Magaly Chávez es una mujer increíble y por eso se encontraba dispuesto a dar el siguiente pasó con ella.

“Le dije te quieres casar conmigo y me dijo ‘si me quiero casar contigo’ y me dijo ella ‘tu te quieres casar conmigo’, yo me quiero casar contigo. Yo la admiro, la adoro, la amo, estoy perdidamente enamorado de Magaly” Alfredo Adame

Al ser cuestionado sobre si el anillo de compromiso será igual que el que le dio Christian Nodal a Belinda, Alfredo Adame destacó que será mucho más caro.

“Yo creo que el anillo de compromiso llega en unos días, es más caro todavía. 4 millones de dólares no es nada, hombre. Por esa mujer pagaría mi reino entero” Alfredo Adame

¿Cuándo será la boda de Alfredo Adame y Magaly Chávez?

Aunque apenas se encuentran con los preparativos de su boda, Alfredo adame adelantó que estarían pensando casarse a finales de este año.

“Estaríamos pensando que la boda sería por agosto, septiembre, octubre porque después tenemos muchos compromisos. En el momento que veamos un clarito ahí lo vamos a hacer” Alfredo Adame

Sobre si ya habló con la familia de Magaly Chávez, Alfredo Adame destacó que todavía le falta hablar con su suegra, aunque señaló que ya tuvo la oportunidad de hablar con ella.

“Primero se la pedí a ella y voy a ir a Pachuca obviamente con su mamá, que es una lindísima persona y que se ve que si me acepta. Ya los conocí” Alfredo Adame

Alfredo Adame reveló que la mamá de Magaly Chávez no puso ningún pero en su relación, por lo que espera que todo siga muy bien.

“Magaly me dijo un día ‘ya le conté a mi mamá’ y le dijo ‘hija yo confío en tu criterio lo que tu decidas eso es’. Los escándalos no los provoco yo, no soy misógino y la diferencia de edades no creo que sea un impedimento” Alfredo Adame

En el video Alfredo Adame destacó que la luna de miel sería en Marbella, España en una playa que conoce y que es divina.