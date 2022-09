Tras la agresión a Alfredo Adame, siguen surgiendo nuevos detalles y sus vecinos podrían desmentir la versión del actor sobre la golpiza que le propinaron, además de que no lo quieren.

El actor de 64 años de edad, asegura que él solo quería ayudar a una mujer que había sido atacada a tiros cerca de su casa, en la colonia San Pedro Mártir en la alcaldía Tlalpan.

Sin embargo, los familiares de la víctima lo comenzaron a insultar y luego lo golpearon, según palabras del actor.

Asegura que fue golpeado con una piedra y esto le provocó cuatro fracturas en el rostro , además de posible desprendimiento de retina.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación contra dos hombres involucrados en la agresión de Alfredo Adame, pero el actor también es investigado.

La versión de los afectados pues los presuntos agresores, Sergio ‘N’ y Ángel ‘N’, declararon que ellos se encontraban auxiliando a sus familiares cuando el actor se acercó porque quería saber qué pasaba.

Alfredo Adame habría tratado de grabar a las víctimas y cuando le pidieron que se alejara, él habría comenzado la peles diciendo que la calle era pública, por lo que no se iba a ir.

Los detenidos mencionan que fue Alfredo Adame quien lanzó el primer golpe, por lo que ellos reaccionaron.

#AlfredoAdame habría sido golpeado por grabar a víctimas de una presunta ejecución, familia se le fue encima y él los enfrentó. Este es el reporte que nuestro compañero de #ImagenNoticias @c4jimenez nos comparte#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/4JxNUIQ0If — De Primera Mano (@deprimeramano) September 29, 2022

Vecinos de Alfredo Adame podrían desmentir al actor

Según información del programa Chisme No Like, Alfredo Adame no se llevaría nada bien con sus vecinos, incluso ya habría tenido un desencuentro con uno de los hombres que lo golpeó.

“Las personas que lo agreden le dicen: ‘Acaban de matar a mi hermano’, aparte entendemos que no tiene buena relación con los vecinos, lo sabemos de muy buena fuente” contó Elisa Beristain.

Javier Ceriani aseguró que los habitantes de la zona grabaron muchas cosas que podrían desmentir la versión de Alfredo Adame, de que él solo quería ayudar.

“Los vecinos lo odian a Adame y filmaron muchas cosas, cuidado” dijo Ceriani y Elisa Beristain menciona que de ser presentado el material de los vecinos de Adame, su caso podría dar un giro radical.

“Lo que dicen es que llegó filmando al hermano que estaba en el piso baleado (...) Nuestros informantes dice que la relación con estos vecinos es mala, que nadie lo quiere en la cuadra” Elisa Beristain

Javier Ceriania dice que cuando corrieron a Alfredo Adame, él fue el primero en lanzar golpes : “El primero que pega es Adame, los vecinos lo vieron y nadie lo quiere”.