Alfredo Adame sufrió una golpiza ayer 28 de septiembre, pese al escándalo, solo ha sido una de su hija la que ha tenido comunicación con él.

La relación de Alfredo Adame de 64 años de edad, con sus hijos está totalmente fracturada, o al menos solo con los que tiene con Mary Paz Banquells, que son tres.

El conductor fue entrevistado por Sale el Sol tras haber recibido parte de su dictamen médico tras la golpiza que recibió, fue ahí en donde dijo que solo su hija mayor le ha llamado.

Alfredo Adame no solo se ha visto envuelto en escándalo por sus patadas voladoras, peleas y misoginia, sino también por la relación que lleva con sus hijos.

El controversial conductor y antes galán de telenovela tiene cuatro hijos:

Sin embargo, solo ha sido su hija mayor Vanessa Adame, con quien a lo largo de los años ha mantenido una relación estrecha.

Y es que se ha demostrado que su relación está totalmente rota, pues ninguno de los hijos que tiene con Mary Paz Banquells de 57 años de edad, lo ha llamado.

La golpiza que recibió Alfredo Adame se viralizó, sin embargo, solo ha sido Vanessa quien ha llamado al conductor para saber su estado de salud.

Alfredo Adame fue brutalmente golpeado y aunque solo ha sido su hija Vanessa Adame, quien lo ha llamado, no espera que el resto de sus primogénitos lo busquen.

Aunque los golpes al actor mexicano fueron prominentes e incluso podrían causarle ceguera, no ha sido buscado por sus hijos varones.

Sin embargo, si algo dejó en claro a los micrófonos de Sale el Sol, es que no tiene interés alguno en recibir una llamada de ellos.

“No, no me importa si vienen… y lo demás -sus hijos con Mary Paz Banquells- no sé nada y ni me interesa”.

Alfredo Adame, conductor.