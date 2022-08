Alfredo Adame lleva una vida caótica, pero ahora te dice cómo lograr mejores orgasmos para mejorar tu vida sexual.

En medio de la controversia por la broma de Rey Grupero y Fofo Márquez, Alfredo Adame de 64 años de edad promueve un libro que le ayudó en su vida sexual de manera significativa.

Pese a que se encuentra sin pareja, Alfredo Adame presume en sus redes sociales su secreto para ser tan irresistible en la cama.

Alfredo Adame (Agencia México)

Alfredo Adame te dice cómo lograr mejores orgasmos

Tras su salida de ‘Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!’, Alfredo Adame confirmó el fin de su relación con Magaly Chávez de 35 años de edad, pese a que habían revelado que ya tenían planes de boda.

A través de su cuenta de Instagram, Alfredo Adame se burló de Magaly Chávez señalando: “Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial”.

Este comentario no le gustó a Magaly Chávez quien de inmediato le contestó a Alfredo Adame: “Ya supérame, señor!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleíta por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajaja”.

Alfredo Adame se burla de Magaly Chávez y ella le pide que la supere (Instagram/Adamereacc)

En medio de esta controversia con su expareja Magaly Chávez, Alfredo Adame compartió un video en donde le dice a las personas cómo lograr mejores orgasmos.

En su cuenta de Instagram, Alfredo Adame ha compartido un par de videos en donde recomienda ‘Technique Dans’. De acuerdo con el autor Nabor Vargas, en este libro se revela el código secreto del orgasmo femenino.

A través de varios videos, Alfredo Adame confesó que este libro les ha cambiado su vida sexual a sus 64 años de edad.

¿Por qué Alfredo Adame es tan irresistible? Revela su ‘secretito’

A través de su cuenta de Instagram, Alfredo Adame ha promocionado ‘Technique Dans’, en una de sus publicaciones el conductor incluso insinúo que este libro es el secreto para que sea tan irresistible.

“Para que tu pareja tenga más de 40 orgasmos en una sesión, ¿por qué creen que soy tan irresistible?”, se lee en la descripción del video.

En otro de los videos en donde promociona el libro, Alfredo Adame garantizó que al leer el libto la mujer tendrá orgasmos más placenteros.

“Garantizado! Tu mujer tendrá los orgasmos más placenteros y duraderos”, escribió Alfredo Adame en su cuenta de Instagram.

Alfredo Adame confesó que su vida cambió al leer el libro ‘Technique Dans’ pues descubrió muchos secretos sobre su vida sexual.