¿Alfredo Adame go home? Le hacen meme de E.T., el extraterrestre tras salir de su cirugía luego de la golpiza que le recibió afuera de su casa y que le provocó cuatro fracturas en su pómulo.

El pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame de 64 años de edad alarmó a sus seguidores al revelar que había sido golpeado afuera de su casa luego de que se había realizado un acto delictivo en la alcaldía Tlalpan.

En medio de las especulaciones sobre lo que le había pasado, Alfredo Adame confirmó que sus agresores habían sido detenidos y que procedería legalmente en su contra por las lesiones que le provocaron.

El lunes 10 de octubre Alfredo Adame informó que se encontraba en el hospital ya que sería operado para que le colocarán cuatro placas de titanio en su populo derecho.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Alfredo Adame se mantuvo muy activo en las redes sociales mostraba como se encontraba tras la operación.

Tras mostrar su apariencia, en las redes sociales se generaron un sinfín de memes por cómo lucía Alfredo Adame. Tras salir del hospital, fue el mismo conductor quién reaccionó a las burlas que se generaron.

En su cuenta de Instagram Alfredo Adame compartió un meme en el que se le compara con E.T., famoso extraterrestre que solo busca volver a casa.

En el meme se puede ver a Alfredo Adame en silla de ruedas con el rostro vendado, esta imagen sirvió para ser comparado con la imagen de la película cuando E.T. se encuentra cubierto viajando en una cesta de bicicleta.

“No se pasen de lanza banda”, escribió Alfredo Adame en su cuenta de Instagram.

En entrevista con Ventaneando, Alfredo Adame señaló que se encontraba mejor ya que se estaba poniendo hielo en el rostro para desinflamarlo.

“Ya en mi casa. Ahorita estoy un tercio de lo que estaba ayer porque me he estado poniendo de seis a siete veces diarios hielo, que es milagroso, más el árnica. Me dieron de alta ayer a mediodía”

Alfredo Adame