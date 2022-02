Alfredo Adame estrena romance con Magaly Chávez, exparticipante de ‘Enamorándonos’

El actor y conductor Alfredo Adame se encuentra estrenando romance con Magaly Chávez, exparticipante del programa ‘Enamorándonos’.

En entrevista, la modelo de 36 años habló sobre su relación con Alfredo Adame, rechazándo definirla como un noviazgo, a pesar de haber sido captados besándose en una función de lucha libre.

¿Dónde se conocieron Magaly Chávez y Alfredo Adame?, ¿qué le atrae del actor?, ¿le causan algún temor las acusaciones de golpeador y misógino que pesan en su contra?

Magaly Chávez respondió a todas estas preguntas en una entrevista con TVNotas, revelando que conoce a Alfredo Adame desde hace cinco años gracias al programa ‘Enamorándonos’.

La también actriz dijo que desde entonces es amiga de Alfredo Adame y se quieren mucho, pero hasta ahora permitieron que se les viera en público:

“Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas”

Sobre qué es lo que le atrae de Alfredo Adame, Magaly Chávez comentó que el actor siempre se ha portado como un caballero con ella:

“A mí me gustan los hombres maduros y él tiene muchísimas cualidades, es un tipazo, supercaballero, muy amable, muy espléndido, leal y transparente; ¿qué mujer no caería rendida a sus pies?”

Sobre las acuasciones de misoginia que pesan contra Alfredo Adame, Magaly Chávez dijo que ella no conoce esa faceta del actor, por lo que lo tiene en muy buen concepto:

Magaly Chávez también habló sobre los rumores de que Alfredo Adame “lo tiene chiquito”, afirmando que para ella lo más importante es que la haga feliz:

“Eso sí no sé, pero no me importa; todos los hombres son diferentes, porque hay de diversos tamaños, colores y demás. Cada quien tiene su sello y es hermoso además, no se necesita ser grande o chico, aquí pues se necesitan otras cosas para hacer feliz a una mujer”

Magaly Chávez