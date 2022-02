Hijo de Alfredo Adame está dispuesto a hacer las paces con el actor

Diego, el hijo mayor de Alfredo Adame, está dispuesto a hacer las paces con el actor. Así lo afirmó recientemente el joven, quien lleva varios años sin dirigirle la palabra a su padre.

Desde el accidente carretero que en 2017 llevó al hospital a dos de sus hijos y a su exesposa, Mary Paz Banquells, Alfredo Adame ha tenido una turbulenta relación con ellos.

Tan mala es la convivencia que Diego, hijo mayor de Alfredo Adame, reconoció en 2019 que había decidido alejarse de su padre por ser una “persona tóxica”.

A más de dos años de distancia, Diego parece estar dispuesto a cambiar la relación que tiene con Alfredo Adame, según comentó a reporteros.

Durante su paso por la alfombra roja del show Disney + Myst, le preguntaron a Diego Adame si en algún momento podría retomar la relación que tenía con el actor. Él respondió:

“Yo no me cierro. Dicen que el futuro es incierto, nadie sabe qué va a pasar, no puedo decir en unos años qué pueda pasar porque todos, creo que tenemos derecho a cambiar y tenemos derecho a reconocer lo que hemos hecho”

Diego, hijo mayor de Alfredo Adame