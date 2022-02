Alfredo Adame no tendría un romance con Belinda, pero si con Chiquis Rivera. En medio de la controversia por su nueva relación, el conductor reveló cuál es su tipo de mujer.

En entrevista con varios medios, Alfredo Adame reconoció que Belinda es una persona muy bella pero no andaría con ella ya que no es su tipo. De acuerdo con el conductor él prefiere el tipo de mujer como Chiquis Rivera y Jenni Rivera.

Durante su conversación, Alfredo Adame señaló que Christian Nodal se portó como todo un caballero con el mensaje que envió sobre su ruptura con Belinda.

Chiquis Rivera y Jenni Rivera (Especial)

Alfredo Adame asegura que a él le gustan las hembrotas como Chiquis Rivera y Jenni Rivera

Alfredo Adame ha decidido dejar atrás la polémica sobre su pelea con Carlos Trejo y ahora reveló que se encuentra dispuesto ha iniciar una nueva relación amorosa.

En conversación con varios medios Alfredo Adame fue cuestionado las imágenes que se han difundido en las redes sociales en donde se habría portado muy cariñoso con una mujer.

Aunque destacó que son solo amigos, Alfredo Adame confesó que siempre ha buscado mujeres curvilíneas. En ese sentido el conductor puntualizó que no podría tener un romance con Belinda.

“A mi me gustan las mujersotas, no me gustan las mujeres delgaditas, bonitas. Yo nunca podría andar con una belleza como Belinda, por ejemplo” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que Belinda es una mujer muy bonita, pero no sería su tipo ya que a él le gustan las hembrotas.

“Es una niña muy menudita, bonita pero no es el tipo de mujeres. A mi me gustan las hembrotas” Alfredo Adame

En la plática Alfredo Adame reveló su gusto por Chiquis Rivera e incluso destacó que Jenni Rivera también.

“Y a la Chiquis Rivera que es lo máximo y la más linda y lo más todo, también le digo que ya no se esté peleando con Lorenzo Méndez. La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también… son el tipo de mujeres que a mí me gustan” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que no podría tener una relación con Chiquis Rivera ya que es muy chiquita para él.

“Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pelé porque es demasiado famosa para mí. No soy nadie para ella” Alfredo Adame

Sin embargo cuando les reporteros señalaron que a ella le gustan los hombres maduros, Alfredo Adame le mandó un saludo.

“Entonces, Chiquis, te mando un saludo, te mando un beso, abrazo, y a tu mamá la adoraba. Yo siempre decía que guapa es la Jenni Rivera, yo la conocí en dos o tres eventos” Alfredo Adame

Alfredo Adame dice que Christian Nodal se portó como un caballero tras ruptura con Belinda

En su conversación con varios medios, Alfredo Adame fue cuestionado sobre la separación de Belinda y Christian Nodal.

Alfredo Adame destacó que nadie se debe de meter en el fin de la relación de Belinda y Christian Nodal. Además puntualizó que no son los únicos que se han separado.

“Nadie se debe de meter en eso, si el joven Nodal y la señorita Belinda rompieron, pues rompimientos hay todos los días. Ellos son famosos y por eso la gente se mete en el asunto” Alfredo Adame

En el video Alfredo Adame destacó que tanto Belinda como Christian Nodal no tardarán en encontrar a otras parejas hasta que encuentren a la indicada para casarse.

“Esos rompimientos son cosas de dos, y ha de ser intereses de los dos. Belinda es una niña muy linda, muy guapa, cuero, canta precioso y seguramente se va a encontrar 50 galanes más y Nodal es un cuate muy querido por la gente y se va a encontrar 50 más” Alfredo Adame

Alfredo Adame señaló que Christian Nodal anunció su separación de Belinda como todo un caballero, tal y como él lo había hecho en su pasada relación.

“Él lo hizo de una manera de lo más correcta. Lo mismo que yo dije de la bruja esa de Guadalajara, pero que al otro día salió con su domingo 7 de que yo tenía el pene chico” Alfredo Adame