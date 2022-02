¿Alfredo Adame está estrenando novia? Esto dice el actor tras ser captado con una misteriosa mujer. El comediante se dijo abierto a comenzar una nueva relación amorosa.

En plena celebración por el 14 de febrero se difundieron imágenes de Alfredo Adame acompañado de una misteriosa mujer. En las imágenes difundidas se puede ver al conductor muy cariñoso con ella.

Olvidándose de su pelea con Carlos Trejo, Alfredo Adame fue cuestionado sobre si ya se encuentra estrenando novia.

Tras su divorcio de Mary Paz Banquells, Alfredo Adame ha protagonizado algunos escándalos amorosos. Es por ello por lo que las imágenes en las que aparece con una nueva mujer han causado gran revuelo.

A través de las redes sociales se había difundido las imágenes de Alfredo Adame con esta mujer. Pero en YouTube también hay un video en el que se muestra al conductor con la mujer en un centro comercial.

El video difundido por el canal ‘DelarosaTV’ se puede ver a Alfredo Adame muy cariñoso con esta mujer mientras que llegan a un restaurante.

En entrevista con varios medios, Alfredo Adame reveló que se encontraba listo para tener una nueva pareja, aunque señaló que tras sus relaciones pasadas ya es más cuidadoso con las personas que elige.

En el video compartido por Berenice Ortiz, Alfredo Adame señaló que la mujer con la que fue captado no es su novia sino una amiga con la que decidió verse.

“No, no tengo novia, es una amiga mía preciosa, guapísima”

Alfredo Adame destacó que conoce a la mujer desde hace cinco años por lo que han coincidido en varias partes. En ese sentido destacó que a él le gustaría tener algo más ya que es una gran mujer.

“A mí me encanta, es una chica guapísima, esta cuerísima además es muy sensible. Es muy simpática, inteligente, todo ¿quién no va a querer andar con una mujer así?”

Alfredo Adame