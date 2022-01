Alfredo Adame dice que porta armas de fuego como protección tras dos intentos de secuestro. El conductor señaló que cuenta con los permisos correspondientes.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame se pronunció en favor de utilizar armas de fuego como medida de protección.

Durante su conversación también le respondió a Gustavo Adolfo Infante quién habría señalado que Alfredo Adame podría estar en libertad condicional y por eso acudía a las autoridades a firmar.

Alfredo Adame estuvo en medio de la controversia luego de que Gustavo Adolfo Infante señaló que el conductor podría estar en libertad condicional y tendría problemas con las autoridades por supuesto uso indebido de armas de fuego.

Durante la inauguración de una taquería en Querétaro, Alfredo Adame fue cuestionado sobre si era verdad que portaba armas de alto calibre.

Alfredo Adame confirmó que si posee armas, pero señaló que no tiene ninguna clase de problema con las autoridades ya que están reguladas y destacó que acude a varios centros de tiro.

En el video compartido por el programa ‘Venga la Alegría’, Alfredo Adame señaló que porta las armas por seguridad ya que ha sido víctima de la delincuencia en varias ocasiones e incluso lo han intentado secuestrar.

“Del 2006 al 2018, me asaltaron 18 veces, abajo de mi casa me asaltaron 4 veces, me quisieron secuestrar 2. Tengo mi portación de arma para una colt.380″

Alfredo Adame