Alfredo Adame: “Por andar de estúpido, creyendo en el amor... me vieron la cara”

El actor Alfredo Adame afirma que “por andar de estúpido, creyendo en el amor”, le vieron la cara, por eso no buscará reconciliarse con sus hijos.

Aunque en esta temporada del año muchas personas buscan acercarse a sus familiares, Alfredo Adame dijo que en su caso eso está totalmente descartado.

Sobre la posibilidad de reencontrar el amor, Alfredo Adame se dijo abierto a la posibilidad y describió a su mujer ideal. Además, aseguró que en 2022 volverá a la televisión.

En entrevista para ‘Ventaneando’ Alfredo Adame dijo no tener espíritu navideño, por lo que descartó rotundamente que busque el perdón de los hijos que procreó con Mary Paz Banquells.

Alfredo Adame adjudicó esta perspectiva de la vida ante las decepciones que ha sufrido por parte de la familia que formó Mary Paz Banquells, su esposa por varias décadas.

“Por andar de estúpido, creyendo en el amor, en el perdón en cincuenta y tantos años de mi vida me hicieron lo que me hicieron y me vieron la cara como me la vieron y me robaron, me usaron y me esto y el otro... así es que yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada”

Alfredo Adame