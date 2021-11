El actor Alfredo Adame arremetió en contra de AMLO porque Laura Bozzo sigue en libertad.

Fue durante un evento, donde Alfredo Adame despotricó en contra de AMLO y expuso su molestia por la libertad de Laura Bozzo.

Cabe recordar que recientemente la conductora dejó saber que ya no será prófuga de la justicia y busca “llegar a un acuerdo legal”.

Alfredo Adame envía mensaje a AMLO, sobre el caso Laura Bozzo

Alfredo Adame calificó la libertad de Laura Bozzo como “indignante” y envió un fuerte mensaje a AMLO.

“Sería indignante y sería una vergüenza que, después de que el presidente de México la ha mencionado en la mañanera y ha dicho que está contra la corrupción, contra los evasores fiscales, contra los empresarios que compran facturas, contra todos los que hacen delitos de tipo fiscal, además de nosotros, pues hagan una negociación con ella” Alfredo Adame

El actor también recordó que Laura Bozzo ya había tenido problemas legales en su país natal.

“Una mujer que salió huyendo de Perú porque era una delincuente, viene a México a hacer actos de corrupción, delincuencia, actos terribles; maldad, perversidad, a burlarse de los mexicanos”, expresó.

“A decir que ya se quiere largar de este puto país de mierda, que los mexicanos somos unos pendejos y que trajo a treinta peruanos a trabajar con visa de turistas y luego les quitaba el ochenta porciento del sueldo y eso se llama tráfico y trata de personas”, añadió.

Asimismo, Alfredo Adame argumentó en su mensaje a AMLO, que la cantidad que Laura Bozzo debe, ha ascendido por recargos e intereses.

“Ella no debe catorce millones de pesos, debe noventa y cinco millones de pesos porque su evasión fiscal es de catorce millones de pesos de 2012, con multas, recargos y actualizaciones al 2021, ya se convirtieron en noventa y cinco millones de pesos” Alfredo Adame

Alfredo Adame también citó las acusaciones por parte de la expareja de la conductora, por intento de homicidio.

“Y luego tiene una tentativa de homicidio, en contra de Christian Suárez, el que era su gato, su novio, su esposo y su trabajador, no, no, eso no se perdona”, dijo Alfredo Adame para concluir.