Alfonso Waithsman dice que Belinda debe de estar triste tras su ruptura con Christian Nodal. El maquillista destacó que la famosa es muy sensible por lo que podría estar pasando un mal momento.

Al igual que lo hizo Gustavo Mata, Alfonso Waithsman salió en defensa de Belinda después de toda la polémica que ha surgido luego de que se anunció el fin de su compromiso con Christian Nodal.

Alfonso Waithsman recordó que en diversas ocasiones convivió con la pareja por lo que para él fue una gran sorpresa que se anunciara el fin de su relación.

Lyn May aconseja a Belinda tras ruptura con Christian Nodal: “Si puede sacarles dinero, que se los saque”, señala (VIDEO)

Video de la nueva canción de Christian Nodal, “Ya no somos ni seremos”, tiene como protagonista a una copia de Belinda

Manelyk González asegura que si su anillo hubiera sido como el de Belinda no se lo regresa a Jawy

A menos de una semana de que Christian Nodal dio a conocer su ruptura con Belinda, han surgido varios rumores entorno a la actriz.

En entrevista con varios medios Alfonso Waithsman fue cuestionado sobre cómo se encuentra Belinda tras romper su compromiso con Christian Nodal.

En el video compartido por el programa ‘De Primera Mano’, el famoso maquillista y amigo de Belinda destacó que probablemente la actriz no la debe de estar pasando nada bien.

“Yo creo que lo importante ahora, en mi caso, mandarle buena energía a ella porque es una mujer muy sensible. Debe de estar, me imagino, por lo que la conozco, por lo sensible que es, debe estar triste, muy triste”

Alfonso Waithsman