Gustavo Mata, amigo de Belinda, le pide a Christian Nodal que se comporte como un caballero y no comparta intimidades de su relación con la actriz.

En entrevista con varios medios el diseñador de moda Gustavo Mata salió en defensa de Belinda luego de que ha sido tachada de ser “interesada”.

A dos días de que Christian Nodal confirmó su separación, Belinda compartió un mensaje en donde confesó que estaba pasando por un difícil momento.

Gustavo Mata es un reconocido diseñador de modas que ha trabajado con Belinda desde que ella era pequeña. El amigo de la actriz fue cuestionado sobre su reciente ruptura con Christian Nodal.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Gustavo Mata reveló si ya había empezado a diseñar el vestido de novia de Belinda.

Gustavo Mata confesó que Belinda ya le había platicado algo, pero y pese a lo que se decía en los medios de comunicación aún no había fecha para el casamiento de Belinda y Christian Nodal.

“Que mala onda, no. Pláticas sí, pero no. A ese momento todavía no llegábamos, faltaba mucho todavía”

Gustavo Mata