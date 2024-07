Alexis Ayala y Cinthia Aparicio aparecen chavorruqueando en concierto de AC/DC en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra.

Fue el pasado mes de junio que Cinthia Aparicio -de 31 años de edad- confesó que le tenía preparado a Alexis Ayala una gran sorpresa por motivo de su cumpleaños.

Aunque sería un regalo adelantado, Cinthia Aparicio confesó que Alexis Ayala -de 58 años de edad- estaría muy feliz pues era algo que ya había planeado.

Y es que Cinthia Aparicio preparó un viaje a Inglaterra para que Alexis Ayala pudiera disfrutar del concierto de AC/DC, uno de sus grupos favoritos.

A través de sus redes sociales, Alexis Ayala se mostró muy agradecido con Cinthia Aparicio y es que confesó que no había pagado nada durante el viaje.

En ese momento Cinthia Aparicio hizo referencia a los chismes de que Alexis Ayala la mantiene y dejó en claro que ella sí factura para consentir a su esposo.

Pese a las criticas que han recibido por su diferencia de edad, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio siguen mostrando que mantienen un matrimonio muy sólido.

Tanto Alexis Ayala como Cinthia Aparicio han confesado que no dejan que se apague la llama en su relación y constantemente se sorprenden.

Tal como lo hizo Cinthia Aparicio con Alexis Ayala al planearle todo un viaje para que pudiera acudir al concierto de AC/DC, uno de sus grupos favoritos.

Y es que Cinthia Aparicio compró los boletos del concierto y del vuelo, además del hotel y se hizo cargo de todos los detalles para que Alexis Ayala solo se enfocará en disfrutar.

A través de las redes sociales, Cinthia Aparicio se mostró chavorruqueando junto con Alexis Ayala en concierto de AC/DC.

Cinthia Aparicio compartió un par de fotografías y videos donde dejaba ver lo bien que se la habían pasado.

En su publicación, Cinthia Aparicio confesó que Alexis Ayala estaba triste porque pensó que no vería en concierto a AC/DC.

“El mejor regalo que le pude dar al MR @alexisayala y a mí también! Hace unos meses me mando una foto de la gira de AC/DC y me puso: -Mira, ya nunca los vi.... (es la última gira de ellos)”

Pero no contaba que Cinthia Aparicio haría de todo para cumplir el sueño de Alexis Ayala y ese fue su regalo de cumpleaños, aunque fue adelantado.

“Perooooo No contaba con mi astucia y PUM lo sorprendí con los boletos, reservas, all inclusive, para que no hubiera ningún no puedo. TE AMO! FÉLIZ CUMPLEAÑOS MUY ADELANTADO!!”

Cinthia Aparicio