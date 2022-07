Los alumnos de La Academia han presentado malestares y uno tuvo que ser hospitalizado, por lo que Alexander Acha le echó la culpa a la nutrióloga que los atiende y la corrió, pero ella los acusa de no tener dinero.

El domingo fue un día complicado para los académicos, pues Eduardo tuvo que ser hospitalizado por un cuadro de estrés.

Durante el concierto del domingo 24 de julio, Santiago se desvaneció después de su presentación, por lo que Lolita Cortés hizo un llamado a la producción para que dejen descansar a los alumnos.

“Estoy viendo que anímicamente, yo como crítica, no están rindiendo. Ahora, estamos teniendo nosotros dos conciertos por semana, no uno como antes. Está muy difícil pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también”

Alexander Acha pidió la palabra y agradeció a Lolita Cortés por su petición, además, alzó la voz por sus alumnos.

“Yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados. De una semana para acá se siente débiles y no les está funcionando la dieta que les están pidiendo”

Alexander Acha