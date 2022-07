Nutrióloga de La Academia no mandó al hospital a los alumnos; la deslindan de responsabilidades luego de las críticas que ha recibido Montserrat Barojas por presuntamente haber alimentado mal a los académicos y afectar su salud.

La Academia se encuentra en el ojo del huracán luego de que se dio a conocer que sus alumnos habían presentado serios problemas de salud. Cinco de los siete académicos habían terminado esta semana en el hospital.

Tras la alerta por el estado de salud de los alumnos, usuarios arremetieron contra la nutrióloga de La Academia Montserrat Barojas, luego de que Alexander Acha la corrió durante el concierto del domingo 24 de julio.

Desde el domingo 24 de julio, La Academia ha estado en el ojo del huracán por la salud de sus alumnos. Eduardo fue el primero que fue atendido tras sufrir una crisis de estrés.

En pleno concierto Santiago también fue auxiliado por los médicos luego de que se desvaneció después de su presentación. Los problemas no pararon ahí pues La Academia tuvo que cortar su transmisión en vivo para llevar a todos los alumnos al hospital.

En medio de la controversia por el estado de salud de los alumnos, la nutrióloga Montserrat Barojas recibió un sinfín de críticas por presuntamente ser la responsable de que los académicos se encontraran enfermos.

Luego de los ataques que recibió Montserrat Barojas, la producción de La Academia deslindó a la nutrióloga de responsabilidades y aseguraron que los académicos terminaron en el hospital por una gastroenteritis.

A través de su cuenta de Twitter, La Academia informó que Andrés, Santiago y Eduardo ya se encontraban de nuevo en las instalaciones del reality show, luego haber sido diagnosticados con un cuadro de gastroenteritis.

En su publicación, La Academia dejó en claro que la nutrióloga Montserrat Barojas no tuvo ninguna responsabilidad con la hospitalización de los alumnos.

La nutrióloga de La Academia Montserrat Barojas fue señalada en redes sociales como la responsable de que los alumnos hayan terminado en el hospital.

Montserrat Barojas se encontró en el ojo del huracán, luego de que Alexander Acha pidió en pleno concierto del domingo 24 de julio que fuera despedida tras cambiarle las dieta a los alumnos y provocar la debilidad de todos en el escenario.

“Yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados. De una semana para acá se siente débiles y no les está funcionando la dieta que les están pidiendo. Solicito que de inmediato retiren a la nutrióloga, esto es algo serio”

Alexander Acha