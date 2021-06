Varios influencers se encuentran en medio de la polémica por promover de manera indebida al Partido Verde Ecologista de México en veda electoral.

A través de su canal de Youtube ‘La Lata’, Alex Montiel reveló que a él le ofrecieron dinero por subir a políticos al volante con el Escorpión Dorado.

En su video Alex Montiel compartió algunos de los correos que le llegaron en donde le pedían la cotización para que a través de su personaje el Escorpión Dorado promocionará a ciertos candidatos.

Alex Montiel reveló que no se encuentra ajeno a la polémica que envuelven a los influencers ya que a él le llegaron un sinfín de invitaciones desde que se iniciaron las campañas electorales.

Destacó que el problema con los influencers es que le hicieron promoción al PVEM en veda electoral, ya que si lo hubieran hecho antes no hubiera tanta polémica, aunque les hubieran pagado.

En ese sentido confesó que desde meses antes lo estuvieron buscando para hacer propaganda política a través de su personaje el Escorpión Dorado.

Alex Montiel recordó que en las pasadas elecciones presidenciales si intentó subir a todos los candidatos al volante con el Escorpión Dorado.

En este sentido destacó que una de sus políticas que ha tomado para invitar a las celebridades es que deben de ser de interés nacional o internacional. Por ello no sube personalidades locales y esto también se aplicó con los candidatos.

Alex Montiel puntualizó que recibió varios correos donde le pedían subir al volante con el Escorpión Dorado a varios candidatos, desde diputados hasta gobernadores.

Sin embargo el rechazó todas las solicitudes, en primer lugar porque no todas las personas tendrían el interés. Además no quería que se sospechará que lo había realizado por dinero.

En el video Alex Montiel explicó que al negarse recibía mails en donde le preguntaban sobre cuál esa su precio por hacerlo.

“El otro mail insistiendo era cuánto me cobras, dime lo que quieras tú ponle precio (…) ¿Cuál es el precio para que tu pierdas tu credibilidad? No hay precio y más en un tema de estos que puedes trascender a meses o años. De perder a esa gente que ya no va a creer en ti”

Alex Montiel