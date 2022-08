¿Alessandra Rosaldo ya no quiere tener otro bebé con Eugenio Derbez? Esto dice la cantante sobre si le gustaría agrandar su familia y darle un hermanito o hermanita a su hija Aitana.

Alessandra Rosaldo de 50 años de edad y Eugenio Derbez de 60 años de edad han formado un matrimonio estable por 10 años, sin embargo no se han alejado de las polémicas sobre una posible separación.

En diversas ocasiones la pareja ha confesado que no son ciertos los rumores de ruptura y que se mantienen más unidos que nunca, aunque es normal que por cuestiones de trabajo no puedan estar todo el tiempo juntos.

Alessandra Rosaldo suele ser muy abierta sobre su relación con Eugenio Derbez y no tiene problema en contestar cualquier tipo de rumor sobre su matrimonio, incluso cuando salió la versión de que se estaba divorciando.

En entrevista con Javier Poza, Alessandra Rosaldo fue cuestionada sobre si le gustaría agrandar su familia con Eugenio Derbez ahora que su hija está más grande.

De manera contundente, Alessandra Rosaldo confesó que la única manera en la que su familia tuviera más integrantes es si adoptaran animales, ya que ya no quiere tener más bebés.

Alessandra Rosaldo confesó que si hubiera querido tener más hijos con Eugenio Derbez tendría que haber tomado la decisión antes ya que por su edad ya no podría embarazarse.

Durante su conversación con Javier Poza, Alessandra Rosaldo confesó que no ha sido fácil poder combinar su trabajo con su faceta como madre.

A diferencia de otras famosas, Alessandra Rosaldo reconoció que por su personalidad le ha sido complicado poder regresar al trabajo y dejar a su hija.

“Para mí no ha sido fácil, sé que para otras mamás si lo es, pero para mí por el tipo de persona que soy, mi personalidad y por el tipo de mamá que soy yo no ha sido fácil”

Alessandra Rosaldo destacó que durante los primeros cuatro años de su hija Aitana no quería aceptar cualquier trabajo ya que quería estar muy cerca de su hija.

En su plática, Alessandra Rosaldo destacó que aunque ahora su hija es más grande, hay cosas que también se han complicado ya que no puede llevársela de viaje cada que tiene algún compromiso laboral.

Alessandra Rosaldo señaló que ahora su hija tiene más estructura como antes y reconoció que ahora ya Aitana no la necesita como antes.

“Por la escuela no puede faltar como antes, ahora hay más estructura y reglas que no podemos romper tan fácilmente y al mismo tiempo hay otra parte que es muchísimo más fácil porque ya es una niña mucho más grande que ya no me necesita como antes”

Alessandra Rosaldo