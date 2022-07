Eugenio Derbez ya se separó de Alessandra Rosaldo y sale con alguien más, según lás más recientes predicciones de la pitonisa cubana Mhoni Vidente.

Desde hace varios días se rumora que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo decidieron darse un tiempo y vivir separados, mientras deciden si siguen separados o inician los trámites de divorcio.

Según Mhoni Vidente, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya tomaron una decisión, que apuntaría a un inminente divorcio, pues el comediante ya estaría estrenando una nueva relación.

Eugenio Derbez no quiere dejar la comedia tras su Oscar por ‘Coda’

En sus predicciones del miércoles 6 de julio, Mhoni Vidente respondió a Alessandra Rosaldo, quien al enterarse que la pitonisa predijo su divorcio de Eugenio Derbez, puso en duda sus habilidades:

“Mhoni Vidente ha hecho muchas predicciones en las que no acierta”

Ante ello, Mhoni Vidente dijo que si Alessandra Rosaldo salió a defenderse de la predicción, hizo evidente que su relación con Eugenio Derbez atraviesa por una crisis tan fuerte, que él ha comensado a salir con alguien más:

“La carta de los amantes sale detrás de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Yo creo que ya tienen un mes separados, o dos semanas, ya cada quien está viviendo por su lado. Se les visualiza una separación total. Creo que se están dando tiempo. Ya varios programas sacaron a relucir que no están viviendo en el mismo lugar y que, con la carta de los amantes, a Eugenio Derbez lo visualizo saliendo con alguien más”

Mhoni Vidente pidió a los famosos que no se ofendan con sus predicciones, subrayando que a ella no le gusta inventar chismes y sólo dice lo que ve en las cartas.

Así, Mhoni Vidente afirmó que su predicción sobre Eugenio Derbez estrenando nueva relación, es algo que se se espera de alguien como el comediante, que es muy “volátil” en el amor.

“Lamentablemente lo tengo que comentar, la carta de Los Amantes es de que Eugenio Derbez, yo lo visualizo saliendo con alguien allá en los [Estados Unidos], que se ha tardado, porque siempre corta y rompe, siempre ha sido una persona muy volátil en el amor, Eugenio, así que yo doy predicciones, señores, no se ofendan, yo chismes no me interesan”

Mhoni Vidente