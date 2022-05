Eugenio Derbez mostró su lado tóxico a Alessandra Rosaldo, luego de que la cantante le insistiera en saber su opinión sobre su escote que según ella, dejaba ver demasiado.

Y aunque en un primer instante el actor dijo que no le importaba que enseñara mucho con su escote, tras la insistencia terminó cediendo.

La pregunta que Alessandra Rosaldo le hizo al actor de Hollywood, lo tomó en curva, pues titubeó aunque dijo no le importaba, pero ella insistía en decir “no es too much”, el actor terminó comentándole “tapate un poquito”.

Esta es la verdadera razón por la que Alessandra Rosaldo no acompañó a Eugenio Derbez a los Oscars

Al parecer, Alessandra Rosaldo no se sentía muy cómoda con el escote que traía, pues dijo sentir que enseñaba mucho pecho, por lo que optó por pedirle su opinión a Eugenio Derbez.

Sin embargo, la plática terminó en una Alessandra Rosaldo muy insistente es recibir una reprimenda de Eugenio Derbez por el escote que llevaba.

La pregunta que ella hizo fue; “Siento que exageré ¿No es too much?”, fue negada por el actor, aunque al cabo de la insistencia terminó siendo tóxico, como ella quería.

Aunque en un principio le dijo “es lo que hay”, mostrando no tener ningún problema, pero con tanta insistencia Eugenio Derbez cedió.

Eugenio: Está bien, nada más, tan así, tápate el pecho un poquito, no nos exhibas”.

“ Alessandra: ¿Tú estás bien, no te importa que esté yo enseñando?

Eugenio Derbez fue cuestionado y expuesto por Alessandra Rosaldo, con respecto al escote que llevaba, con el cual se podía ver parte de sus senos.

“Mi amor, cómo ves, ¿no es too much?”, fue lo que Alessandra Rosaldo le dijo, al momento en que él comentó “yo lo veo bien, es lo que hay”.

Y aunque al parecer, buscaba que el actor se mostraba celoso de sus senos, le costó saber qué es lo que su esposa deseaba escuchar.

Ante el insistente cuestionamiento de “¿enserio no te molesta?”, Eugenio Derbez terminó por lanzar un “quién entiende a las mujeres”, explicando que nunca están conformes.

Aunque la cantante de ‘Sentidos Opuestos’ dijo “no, no me lo quiero quitar”, se mostró titubeante y le dijo “pues quítate, operate, cortate”.

“Nunca están contentas con nada las mujeres, las que tienen -que tengo mucho me lo quiero quitar-, las que no tienen, -tengo poco me lo quiero poner-”.

Eugenio Derbez, actor.