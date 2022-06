¿Alessandra Rosaldo se está divorciando de Eugenio Derbez? Ella aclara los rumores, luego de Mhoni Vidente reveló que la pareja se iba a separar por culpa de otra mujer.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han convertido en una de las parejas más solidas del mundo del espectáculo. Sin embargo también ha estado envueltos en varias especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial.

En medio de las nuevas especulaciones sobre su matrimonio con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo de 50 años de edad reveló si es verdad que tiene problemas con el comediante de 60 años de edad.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez iniciaron su noviazgo en 2006 y en julio de 2012 se casaron por la iglesia. Dos años después le dieron la bienvenida a su hija Aitana.

Con casi una década de matrimonio y 16 años juntos en donde se demuestran su amor en redes sociales, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han enfrentado varios rumores sobre una supuesta separación.

Recientemente la pareja volvió a estar en medio de la polémica luego de que Mhoni Vidente reveló que la pareja se iba a separar por culpa de otra mujer.

En entrevista compartida por Javier Poza, Alessandra Rosaldo reveló si es verdad que se está divorciando de Eugenio Derbez.

De manera contundente Alessandra Rosaldo puntualizó que a lo largo de los años ha aprendido a no darle valor a los rumores que surgen en torno a su relación con Eugenio Derbez.

Alessandra Rosaldo puntualizó que con Eugenio Derbez tienen claro que ellos solo conocen la verdad de lo que pasa en su relación.

En su entrevista Alessandra Rosaldo puntualizó que a ella en algún momento le llegó afectar los rumores, pero ahora ya no.

Alessandra Rosaldo confesó que a Eugenio Derbez nunca le han importado las especulaciones que puedan existir sobre su matrimonio.

“Si en algún momento hace muchos años a lo mejor a mí me afectaba o me movía un poquito, porque él para nada. Es de las cosas que he aprendido de él, hace mucho que aprendí que a esas cosas no hay que ponerles ni atención ni darles fuerza ni poner tu energía ahí”

Alessandra Rosaldo