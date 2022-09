A meses de que surgiera el rumor de un supuesto romance entre Alejandro Nones y Geraldine Bazán, la actriz es quien finalmente destapa la verdad: tuvieron ‘ondita’.

Durante su paso por el programa Saga Live, de Adela Micha, Geraldine Bazán, de 39 años de edad, se sinceró sobre su relación con Alejandro Nones, también de 39 años.

Ante la insistencia de la periodista Adela Micha, de 59 años de edad, la actriz de Corona de Lágrimas 2 aceptó que sí estuvo saliendo con Alejandro Nones.

“No pues sí, salimos y lo que pasa es que…somos adultos”, dijo para posteriormente pronunciar las palabras que sus fans tanto deseaban escuchar. “Tuvimos ondita”.

Por lo que las preguntas continuaron, el equipo de Saga Live quiso saber si hubo besos y algo más, por lo que un poco nerviosa, Geraldine Bazán agregó:

“No quiero llegar a tantos detalles, pero nada, ahorita lo adoro, es mi gran amigo”, subrayó y aclaró que de momento se encuentra soltera.

Geraldine Bazán no descarta noviazgo con Alejandro Nones

En un intento de esquivar la curiosidad de los conductores, Geraldine Bazán se puso a cantar el tema “Soltera” de Bad Bunny ft. Luna y Daddy Yankee, pero las preguntas continuaron.

Por lo que la actriz aceptó que sí están intentando salir, por lo que no está cerrada a lo que podría pasar a futuro, es decir, no descarta un noviazgo con Alejandro Nones.

Geraldine Bazán y Alejandro Nones. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Por su parte el actor, hace unos días, pidió a la prensa no preguntarle sobre Geraldine Bazán, ya que lo más importante es su trabajo y no su vida personal. No es la primera vez que éste exige que se respete su privacidad.

Cabe recordar que Alejandro Nones y Geraldine Bazán trabajan juntos en la telenovela Corona de Lágrimas 2 por lo que ambos responden preguntas únicamente sobre su relación laboral.

En la historia, Geraldine Bazán personifica a Olga Ancira, la exesposa y madre de la hija de Patricio Chavero, personaje interpretado por Alejandro Nones.

Aunque en la primera temporada estos personajes vivieron un amor tóxico, fans no descartan que éstos se vuelvan a involucrar sentimentalmente.