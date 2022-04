¿Quién es Alejandro Nones, el supuesto nuevo novio de Geraldine Bazán?

Al parecer la actriz Geraldine Bazán estaría iniciando un nuevo romance con el también actor Alejandro Nones y en donde se dice que ya son novios.

Esto luego de que los rumores han apuntado a que Geraldine Bazán y Alejandro Nones ambos de 39 años son más que amigos, luego de que se les ha visto muy juntitos últimamente.

Tan solo la supuesta nueva pareja del espectáculo, Geraldine Bazán y Alejandro Nones se han dejado ver juntos en varios conciertos de la Ciudad de México.

Asimismo, Geraldine Bazán y Alejandro Nones disfrutaron de un paradisíaco viaje a Miami.

Ante los rumores, en donde cada vez son más los medios que aseguran que Geraldine Bazán y Alejandro Nones son novios.

Al parecer los actores no están dispuestos a hablar por el momento del tema, luego de que la prensa ya está comenzado a cuestionarlos.

Por su parte, Geraldine Bazán fue acechada por los medios a la salida de un estacionamiento, en donde la actriz se limitó a saludar a la prensa.

Y pese que los reporteros cuestionaron a Geraldine Bazán sobre si Alejandro Nones es su novio, simplemente ignoró la pregunta.

Mientras que Alejandro Nones en entrevista para una agencia dejó en claro que de su vida privada y sobre todo de sus romances no habla.

“Siempre las cosas personales han sido personales y jamás me has visto ni me verás hablar de nada de mi vida, porque hoy venimos a hablar de ‘¿Quién Mató a Sara?’ y estamos hablando de ‘Corona de Lágrimas 2′”.

Alejandro Nones