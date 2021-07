Alejandra Guzmán se desnuda a sus 53 años para una serie de Amazon Prime

Alejandra Guzmán reveló en entrevista con Yordi Rosado que a sus 53 años actuó desnuda para una serie de Amazon Prime, dijo ser su primera experiencia así.

La cantante, Alejandra Guzmán mencionó que jamás había hecho algo desnuda como lo hizo para la serie, pese a haber posado antes para ‘Play Boy’.

‘La reina de corazones’, Alejandra Guzmán, le compartió su experiencia a Yordi Rosado en su canal de YouTube sobre cómo fue actuar desnuda para ‘El juego de las llaves 2’.

Alejandra Guzmán mencionó sentirse incomoda en algún momento pues “nunca había hecho algo así”, pero después agarró confianza.

Comentó que en un principio tenía una mariposa que le cubría la parte trasera, pero con el calor esta se le desprendió y ella decidió quitársela, pues ya sentía más cómoda.

Alejandra Guzmán mencionó que la experiencia que vivió al filmar ‘El juego de las llaves 2’ no se compara con la sesión de fotos que hizo para ‘Play Boy’.

Aparte, Alejandra Guzmán mencionó que ahora tiene cicatrices de las 32 cirugías que le han hecho para reconstruir su cadera.

Pero ¿Por qué se desnuda Alejandra Guzmán? ‘El juego de las llaves’ es una serie de Amazon Prime, la cual se estrenó en agosto de 2019.

Pero para la segunda temporada , sería Alejandra Guzmán quien aparecería en la serie que habla sobre un juego para cambiar parejas entre amigos y experimentar sexualmente.

Alejandra Guzmán señaló que la segunda temporada del ‘Juego de las llaves’ se estrena en septiembre.

La rockera, Alejandra Guzmán se describió a ella misma como “sexualmente intensa” , y mencionó que el beso es el pase al sexo.

A su punto de vista, si una persona no da un “beso bien… no hace bien las cosas”, explicó que para conquistarla debe haber “química”.

“No puedo hacer algo con alguien que no me guste, me tienen que provocar algo”.

Alejandra Guzmán, cantante.